Český trenér míří na lavičku k týmu z NHL, Svejkovský bude asistentem kouče ve Vancouveru

Změny v realizačním týmu u vítěze Pacifické divize z minulé sezony oznámil na oficiálním webu generální manažer klubu Patrik Allvin. Vedle posunu Svejkovského do role asistenta uvedl, že více zapojeny do dennodenního koučování budou i klubové legendy Daniel a Henrik Sedinové.

Vancouver Canucks General Manager Patrik Allvin announced coaching staff changes.



Yogi Švejkovský has been promoted to Assistant Coach of the #Canucks, and Daniel and Henrik Sedin will be more involved in the coaching activities in both Vancouver and Abbotsford.



DETAILS |… pic.twitter.com/QvaYatP4Rv