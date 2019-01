Trenéra Pardubic napadli během zápasu fanoušci. ‚Bránil jsem se statečně,‘ podotkl kouč

Trenér pardubických hokejistů Ladislav Lubina se stal před startem třetí třetiny sobotního východočeského derby na ledě Hradce Králové terčem fyzického útoku dvou fanoušků. Při cestě z kabiny ke střídačce se musel jednapadesátiletý bývalý reprezentační útočník bránit napadení, než příznivce zpacifikovala pořadatelská služba. Hradec Králové 21:37 26. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pardubic Ladislav Lubina | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Je to smutné, ale tohle se může stát jen tady v Hradci Králové. Nikde jinde. Dva fanoušci soupeře mě napadli. Standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je neuvěřitelné v extraligovém utkání,“ řekl novinářům po utkání Lubina.

Než pořadatelé stihli zasáhnout, Lubina se musel útočníkům postavit sám. „Myslím si, že jsem se bránil celkem statečně,“ podotkl. „Pořadatel by měl předpokládat, že je derby vyhrocené, že určitě věci taky už byly v minulosti, budou se opakovat a dá se jim předejít. Na extraligovém stadionu by se tohle stávat nemělo. S tím asi budeme všichni souhlasit.“

Na otázku, zda pořadatelé situaci nezvládli, odpověděl: „Já si myslím, že ji zvládli úplně perfektně. Oni to mají takhle připravené, aby to tak fungovalo. Tak si myslím, že to bylo podle plánu tak, jak to mělo být.“

Ze střídačky pak ještě požadoval další zjednání pořádku. „Buď nám zajistíte pořadatelskou službu, nebo jdeme pryč. Jasný?“ vzkázal Lubina sudím Oldřichu Hejdukovi a Romanu Mrkvovi. „Incident pokračoval dál. Další příznivci domácích bouchali na plexisklo za střídačkou. Bylo to nedůstojné tomu utkání, proto jsem říkal, ať nás nechají v klidu hrát.“

HC DYNAMO PARDUBICE

@HCPCE ⏹ #HKRvPCE | Ve vysokém tempu hrané DERBY #27 jsme prohráli 1:2. Do vedení nás Antonín #Dušek, domácí srovnali a v čase 59:00 vstřelili rozdílový gól. Stínem utkání bylo fyzické napadení trenéra Ladislava Lubiny domácími příznivci před třetí třetinou.

👉 hcdynamo.cz/zapas.asp?id=7… 2

Při nástupu k utkání i před druhou a třetí třetinou hradecký kotel skandoval: „Lubina je vrah.“ To se snaží kouč Pardubic nevnímat. „Neovlivňuje mě to,“ podotkl Lubina, který v červenci 2008 způsobil u Trotiny na Královéhradecku dopravní nehodu, při níž zahynul otec fotbalisty Vratislava Lokvence.

Lubina z místa nehody utekl a za více než šest hodin se přihlásil na policii ve Dvoře Králové nad Labem. V květnu 2009 byl za nehodu, útěk od nehody a neposkytnutí pomoci odsouzen na dva roky podmíněně.

Útok fanoušků ho prý až tolik nepřekvapil. „Tady je to normální, stalo se to tady takovým koníčkem, je to v Hradci standardní záležitost. Tak s tím člověk počítá,“ prohlásil Lubina.

Podle něj bude mít incident s fanoušky ještě dohru. „Já myslím, že budou ještě horší věci a budu k tomu mít ještě jiné starosti. Myslím si, že ten incident nekončí tím, že tady dneska skončil zápas. Tím nechci vůbec nic říct a zatím nezvažuju vůbec nic. Myslím, že minimálně disciplinární komise by se tím měla zabývat,“ uvedl Lubina.

Po zápase už nešel kolem diváků, ale na pokyn pořadatele se vydal přes led. Žádný velkých omluv se hned po utkání nedočkal. „Potkal jsem tady po utkání někoho v hradecké bundě a ten se mi omlouval. Lidi z vedení čekám, že se u mě staví dneska večer doma,“ smál se Lubina. Vzápětí se s ním potkal kapitán Mountfieldu Dominik Graňák, který se omluvil.