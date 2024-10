Čeští parahokejisté potrápili favorita, s Kanadou padli až v prodloužení. ‚Výhra jednou přijde,‘ doufá trenér

„Chceme jít tímto směrem a přibližovat se jim. Zápasy musí být vyrovnané a nechceme dostávat příděly už v první třetině. To je něco, co si budeme pamatovat, s Kanadou se nikdy neuhrál ani bod a my jsem dokázali to, co jsem si řekli. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ říkal trochu spokojeně, ale i s nádechem zklamání po porážce s Kanadou v prodloužení kapitán české parahokejové reprezentace Radek Zelinka.

V obou vzájemných zápasech na turnaji v Ostravě dokázali Češi zámořského favorita sevřít a dokonce v podstatné částí obou zápasů přehrávat. Na výhru to zatím nestačilo, ale český tým se každým dalším zápasem zámořským velmocem přibližuje.

„Jdeme krok za krokem a nechci přeskakovat dva schody najednou. Byl bych rád, kdyby kluci zápas od zápasu postupně nabírali sebevědomí a výhra jednou přijde. Víme to a věříme tomu, je to jen otázka času. Například s Američany jsou odehráli dva skvělé zápasy, musíme makat dále,“ věří trenér Jakub Novotný věří, že brzy se jeho tým vítězství dočká.

Pochvala od Američanů

„To, co pro náš sport dělají Češi, je skvělé. Už jen to, že každý rok organizují světový turnaj ukazuje, že chtějí dokázat něco víc. Že chtějí častěji hrát proti nejlepším a zlepšovat se. Pro nás je to vždy skvělý začátek sezóny. To, jak momentálně pracují Češi nebo Čína je zkrátka velmi dobré pro parahokej celkově,“ chválil přínos českého týmu pro tento sport a zvyšování konkurence trenér Američanů David Hoff.

„Za poslední roky se podle mě nejvíc zvýšila rychlost našeho sportu. Je neuvěřitelné, co někteří hráči dokážou s pukem, jak přesně a tvrdě střílí z první. A také to, jak se pohybují na saních, jak dokážou zatáčet a manévrovat. To bylo dříve nemyslitelné. Je opravdu skvělé sledovat, jak se parahokej v posledních deseti letech posunul,“ vysvětluje Hoff posun, kam se parahokej v posledních letech vyvinul.

A detaily přidává i čtyřnásobný vítěz paralympiády a šestinásobný mistr světa, kapitán Spojených států Josh Pauls.

„Když jsem před lety začínal, každý dokázal hrát dobře jen jednou rukou. Dokonce se stávalo, že hráči si přehazovali pravačku na levou stranu saní, aby vůbec uměli vést puk. Náš sport je teď strašně rychlý a kluci jako Declan Farmer, Brody Roybal a Jack Wallace pořád posouvají hranice toho, co je v parahokeji možné. Věřím, že náš sport dál poroste, tak jako roste třeba ženský hokej,“ přeje si kapitán americké parahokejové reprezentace Josh Pauls.