Rulík dal šanci mladým. Snad to otevře oči i dalším trenérům, chválí Lener reprezentačního kouče

S českým národním týmem zažil v minulosti hodně úspěchů především v roli trenéra. Nyní se Slavomír Lener v pořadu Na place ohlédl za úspěšným domácím šampionátem v Praze, ale také moderátorovi Pavlovi Nečasovi prozradil, že detailně sleduje finálovou sérii NHL mezi Floridou a Edmontonem. Jak aktivně tráví volný čas? Sleduje i právě probíhající fotbalové Euro? Jakou formou vede mladé hokejisty v Dobříši? Na place Praha 11:32 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista a trenér, šéftrenér svazu ledního hokeje Slavomír Lener | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Měl jste nějakou úlohu u reprezentace při letošním tažením za zlatými medailemi?

Letos ne. Tu úlohu jsem měl tři, pět, deset let zpátky. To jsem se podílel na rozvoji kluků, kterým bylo tehdy patnáct, šestnáct nebo osmnáct let. Byl jsem u historického zisku stříbrných medailí v roce 2014, kdy tam byl v týmu Pavel Zacha a řada dalších hráčů. Jako trenér nebo manažer si můžeš vždy připsat půl procenta, max jedno procento zásluhy. Spíš mám v sobě ten pocit, že jsem byl u toho a ten výsledek přišel později, což dost často bývá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hokejovým trenérem Slavomírem Lenerem v pořadu Na place

Letošnímu týmu ale musím dát ohromný kredit. I hráčům, kteří nakonec na šampionátu nebyli, ale s týmem trénovali a pak samozřejmě celému realizáku. Pochvalu zaslouží generální manažer Petr Nedvěd a trenér Rulík.

Předtím totiž mám Jalenonovi za zlé, že když se dařilo hokejové dvacítce, tak nedal nikomu z těch hráčů „čuchnout“ mezi seniory. Naštěstí se k tomu dostal Radim Rulík, který začal dávat šanci mladým. Věřím, že díky takovému úspěchu v tom bude pokračovat. Snad to otevře oči ostatním a budou dávat šanci mladým hráčům. Bylo skvělé, že Špaček nyní hrál první velký turnaj a hned hrál na přesilovce, byl drzý na útočné modré čáře, vystřelí, rozehraje.. Takhle se vychovávají velcí hráči, bylo to super.

Jak už to tak v Česku bývá, tak byl před šampionátem hlavní kouč Radim Rulík pranýřován za výběr hráčů.. Na šampionátu si to ale všechno náramně sedlo, ne?

Radim není žádný trenérský zajíc. On umí pracovat s týmem, umí dát kluky dohromady. Pro něj je u hráčů hodně důležitý charakter a srdce. Nebál se několik hokejistů před mistrovstvím světa odříznout, i když veřejnost měla jiný názor. Prostě dal šanci hráčům z extraligy. Třeba Lukáš Sedlák je stabilním hráčem NHL, ale ve Philadelphii nedostával tolik prostoru, tak se vrátil domů. Hráčů, kteří mají výkonnost na NHL, bylo v českém kádru víc.

Pozice trenéra je v současnosti spíše manažersko-trenérská. Dřív to fungovalo, že byl jeden trenér, jeden asistent, měl osmnáct hráčů a bylo to vše. Dnes mám těsně před šampionátem k dispozici pětatřicet hráčů, pak jich je tam pořád čtyřiadvacet nebo šestadvacet, protože máš pořád možnost to měnit. Máš kolem sebe plno asistentů, videokoučů, masérů, fyzioterapeutů a skautů.

Trenér - manažer má v současnosti na starosti vlastně dva týmy. Není to vůbec jednoduché. Kouč to má nejvíc na hrbu, musí být drzý a jediná obrana na všechno je udělat medaili. Když by kluci neudělali čtvrtfinále, tak ho všichni sežerou. Vzal si k sobě skvělé trenéry včetně Ondry Pavelce, který ještě není úplně profesionální trenér brankářů, ale dokázal se brankářům přiblížit a dát jim potřebnou pohodu. Na všech gólmanech jsem právě viděl neuvěřitelnou pohodu. Moc se mi to líbilo.

Hráčům jsem zakázal internet, nechtěl jsem se zaobírat kritikou, popisuje Rulík cestu za zlatem Číst článek

Co si myslíte o tom, že Radko Gudasovi pískají v NHL i na mistrovství světa za mě tedy čisté bodyčeky?

Je to nádherné vidět, když se mu kolem zadku otočí hráč a udělá salto. Záleží na tom, jak si na něj počká. Když jde hrát kotouč a bere s sebou hráče, tak je to v pořádku. Spíš se to píská jako nedovolené bránění a je to přísnější a přísnější. Na začátku světového šampionátu byl dost často vylučovaný, ale i za cenu toho nastaví pro soupeře jasnou lajnu, že tam je a že je skála.

Jinak se ale hodně změnil, už mu to zas tolik nepískají. Radko ví, že řezničina do toho nepatří. Rozdíl je dostat dvě minuty nebo pětiminutový trest. Vyspěl, ale pořád je to přísný zadák. Jinak mimo led je úplný kliďas. Mám takovou zkušenost, že největší tvrďáci na ledě, jsou pak mimo led nejvíc v klidu, úplní beránci. Když bude takhle hrát dál, tak si myslím, že dostane ještě další alespoň jednoletý kontrakt.

Jak vnímáte finálovou sérii NHL, ve které Florida vede nad Edmontonem už jen 3:2 (nyní už 3:3 rozhovor vznikl ještě před posledním zápasem pozn. red.) na zápasy?

Je to důkaz toho, že je to všechno hodně vyrovnané. Viděl jsem všechny zápasy finálové série a i když Florida vyhrála třikrát za sebou, tak to bylo všechno těsné. Dobře bránila, hrála kompaktně, Edmontonu se nedařilo v přesilovkách. Najednou Edmonton po vítězství 8:1 prolomil kouzlo gólmana Floridy Bobrovskijho a najednou si začali věřit. Navíc Connor McDavid je nejlepším bruslařem s kotoučem na holi. Je to tank, že i když ho brání dva nebo tři hráči, tak je dokáže projet a z toho vystřelit nebo spíš přihrát. Nebylo by pro mě překvapením, kdyby to Edmonton dokázal otočit.

Možná ekonomicky je to pro oba kluby super série, protože by se mohl hrát rozhodující sedmý zápas. Nejlevnější lístek stojí asi 1500 dolarů. Dražší VIP lístky se pohybují někde kolem 20 až 30 000 dolarů. A je vyprodáno.

Podpora hokeje

Na rozjezd domácího světového šampionátu v hokeji se využila státní dotace 200 milionů korun. Během turnaje se vydělalo hodně peněz, ale šéf Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik se vyjádřil tak, že proč by se měly finance vracet, že se využijí zpátky směrem do hokeje a klubů. Co si o tom myslíte?

Beru to tak, že se nemají věci slibovat a mají se dát na papír. Samozřejmě všichni chtějí udělat světový šampionát, který bude mít úspěch. Nikdo předem neví, zda přijde osm set tisíc diváků nebo čtyři sta tisíc diváků, protože jsou tam samozřejmě méně atraktivní zápasy. Vyšlo to božsky. Na vyřazovací fázi jsme si do Prahy přihráli Kanadu, navíc v Ostravě byli domácím týmem Slováci a Poláci. Lidé přišli a ukázalo se, že český fanoušek miluje hokej i fotbal, dva top sporty.

Nevím, proč by nemohl stát na ty sporty přispívat pořád. Není to nic proti ostatním sportům. Ale tady je vidět, že se zblázní celá republika. Kdyby bylo mistrovství Evropy ve fotbale v Česku, tak jsem přesvědčený o tom, že bude také vyprodané. Ti nahoře musí respektovat, že je to obrovská propagace České republiky.

Během turnaje jsme často slyšeli stížnost, že v hokejových halách bylo vedro. Je to primárně tím, že bylo vyprodáno a zadýcháno?

Je potřeba se podívat na datum, kdy se to hrálo. Hokej by se měl hrát jenom v zimě, ale nyní se musí v NHL hrát 82 zápasů, k tomu play off, mistrovství světa. Čím déle se ale termínově hraje, tím je větší šance, že přijedou kvalitnější hráči z NHL na mistrovství světa. Kdyby byl šampionát až v červenci a přijeli opravdu ti nejlepší, tak by to kvalitou bylo stejně dobré mistrovství.

Druhou věcí je návštěvnost. V hale bylo sedmnáct tisíc diváků. Myslím si, že to v NHL není jiné, tam se to také nedá vydržet. Když jsem tam trénoval já, tak jediný dobrý led byl v Edmontonu. Hraje se tam technický hokej, led je rychlý a prostě to nikde jinde, tak dobře udělat neumí. Horko tam ale bude vždy, toho se nezbavíme.

Trenérských štacích za sebou máte opravdu hodně. Teď se věnujete tréninku dětí v Dobříši?

Máme tam třetí sezonu otevřený zimní stadion a za rok jsme nabrali 285 dětí ve věku od pěti do deseti let. Děláme to jako za starých časů, chceme jim nahradit rybník. Nechceme tlačit na výsledky, chceme je naučit dokonale bruslit a základy hokeje. Děti by chtěly zůstat u nás, ale ambiciózní rodiče je hrnou dál. Máme to nastavené tak, že pokud chtějí trénovat jednou týdně, tak stačí. Pokud někdo chce chodit šestkrát, tak může šestkrát. Podle toho, kolik se nám přihlásí dětí na jednotlivý trénink, tak tam pošleme určitý počet trenérů. Užíváme si to. Nehrajeme svazové soutěže, pouze si děláme turnaje. Nikam necestujeme, ale máme i tak dost zápasů. Všichni dostávají stejně prostoru, maminky jsou spokojené a všichni si to užíváme.

Stále v pohybu

Máte před sebou v hokeji ještě nějaký nesplněný cíl?

I když pořád chodí nějaké nabídky, tak už nemám ambice. Chci se věnovat rodině, protože ta trpí nejvíc, když jseš pořád někde pryč. Rodina za mnou třeba hodně moc cestovala do Švédska. Teď mě baví přednášet pro rodiny s dětmi, aby dělaly multisport. Aby pak stejně jako Kuba Voráček, David Pastrňák nebo Ondřej Kaše, když na něco sáhnou, tak umí všechno.

Baví mě i další věci. Pracuji pro Českou filharmonii. Chodím na koncerty, jezdím za nimi do zahraničí. Byl jsem v Madridu, asi pojedeme s manželkou jako fanoušci i do New Yorku. Rád si naživo poslechnu i AC/DC nebo Judas Priest. Nemám moc rád dechovku, jinak mám ale široký záběr. (smích)

Jsi typem, že když nejsi na sportovišti, tak stejně doma na televizní obrazovce běží sportovní pořady?

Vždy až po 23. hodině večer. Vše si pustím ze záznamu. Podívám se na určité okamžiky zápasu tak do čtvrt na dvě v noci, zasnu a jdu spát. Když jedu na dovolenou, tak tam nechci televizi, internet a chci naplno zrelaxovat.

Domácí turnaj byl skvělou reklamou České republiky. Vedení IIHF bylo nadšené, přiznává Bříza Číst článek

A co mimo sport?

Při olympijském výboru máme skupinu odborníků. Zdeněk Haník na volejbal, Michal Barda házená nebo Michal Ježdík basketbal, takže třeba učíme na licenci B. Děláme přednášky pro trenéry, megasemináře, dvakrát do roka děláme projekt Mosty, kam zveme odborníky z celého světa. Přednáším ještě různě v cizině. Zvou mě do Ameriky nebo do Švédska. Během MS v hokeji mě oslovil prezident IIHF, zda bych jezdil ještě dál. Takže jsem na podzim přednášel v Hongkongu nebo ve Skotsku. Většinou tam přiletím na tři dny, přednáším o různých tématech a je to zábava. Baví mě to a lidi to v dobrém slova smyslu žerou. Každý měsíc ještě píšu do magazínu Coach.

Kde na všechny aktivity berete energii?

Právě na golfu. Když se ti podaří jedna jamka, tak máš energii na týden dopředu. Dvakrát, třikrát do týdne chodím hrát tenis. Když se nehýbu, tak jsem nervózní a protivný. Máme doma psa, takže s ním chodím do lesa a učím ho blbosti.

Nebudete kandidovat na prezidenta? (smích)

Ne. Pana prezidenta mám moc rád, vídáme se třeba i na koncertech. Je super být s takovými lidmi v kontaktu.