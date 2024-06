Hráčům jsem zakázal internet, nechtěl jsem se zaobírat kritikou, popisuje Rulík cestu za zlatem

Jeho jméno skloňuje celé hokejové Česko. Když ale představil seznam hráčů pro světový šampionát, schytal vlnu kritiky. Za svým výběrem si stál a jeho tým vybojoval zlaté medaile. „Hráči tam nechali srdce. Zápas od zápasu se zlepšovali. Tým působil přesně tak, jak to mělo vypadat,“ chválí zlaté hokejisty jejich trenér Radim Rulík v rozhovoru pro Český Rozhlas Karlovy Vary. Karlovy Vary 20:50 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík při oslavě na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spolu se svými svěřenci dokázal Radim Rulík na domácím hokejovém mistrovství světa získat zlatou medaili. Od konce si ještě pořádně ale neoddychl, po obrovské euforii přišly na řadu povinnosti.

„O víkendu jsem jeden den měl volný. Slavili jsme jenom dva dny, dá se říct. Potom už jsme to nechali jenom na hráčích. Každý den mám něco, ale dá se to zvládnout,“ popisuje průběh prvních dnů po šampionátu Rulík.

Pokračují ještě někteří hráči v oslavách? „Já si myslím, že už ne, možná jen někdo. V pátek mi známí připravili takové setkání v obci v Jenišově, což bylo velice milé a hezky zorganizované, tak jsem to oslavil mezi svými. Myslím si, že tak to můžou mít nastavené i někteří kluci. Ale myslím si, že takový ty společný oslavy už utichly,“ říká bývalý trenér Karlových Varů nebo Pardubic.

Radim Rulík přiznal, že není úplně slavící typ, což už několikrát v minulosti potvrdil.

„My jsme si to oslavili hned po finále. Byla to taková spontánní oslava s hráči. A byl jsem mile překvapen, že se lidé nerozuteklo a že jsme všichni zůstali na hotelu, slavili jsme do osmi ráno. A bylo to příjemné stejně, jak to bylo na tom ledě. Druhý den byla ta návštěva Staroměstského náměstí, takže to se ještě navázalo,“ prozradil Rulík.

Hráčům zakázal internet

Mistr světa se svěřil, že tým pro letošní mistrovství byl první za jeho dlouholetou kariéru, který sestavil podle svých představ. Před šampionátem přitom Česku řada lidí nevěřila a jeho výběr schytával kritiku. I proto trenér hráčům zakázal internet a sportovní zpravodajství před mistrovstvím i během něj.

„Fanoušci na na to mají právo, od toho jsou fanoušci. Já jsem si ty diskuze ani nečetl. Ale tady šlo o novináře, o experty a o lidi, kteří by to měli chápat. Z nějakého důvodu se ale k tomu od začátku stavěli negativně. Proto jsem se nechtěl tou kritikou zaobírat a chtěl jsem se soustředit jen na vlastní práci,“ prozradil Rulík.

Kdy přijde jistota

Za zlatou medailí podle něj stojí kompaktnost, síla týmu a hlavně kvalitní realizační tým.

„Myslím si, že realizační tým je úplný základ. Jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Vždycky to jde od vedení směrem do šatny. Potom si myslím, že jsme se trefili do typů hráčů. Najednou se začal tvořit soudržný celek a hráči tam nechali srdce. Zápas od zápasu se zlepšovali. Tým působil přesně tak, jak to mělo vypadat,“ říká Rulík.

Kdy začal věřit, že zlato dopadne? „V hokeji jsem toho zažil už hodně. Zažil jsem to, že jsme ztratili v Plzni sérii se Spartou, kdy jsme dostali gól sedm vteřin před koncem, a celá série se otočila. Dokud nepadne závěrečná siréna, tak trenér nemůže vypustit,“ prozradil Rulík.

Jaké byly první emoce po konci zápasu? Měl český tým nějaké slabiny? A jaký je vlastně trenér? Poslechněte si rozhovor s trenérem mistrů světa Radimem Rulíkem.

