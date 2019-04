Hokejisté do 18 let podlehli v úvodním duelu světového šampionátu Bělorusku 3:4

Hokejová reprezentace hráčů do 18 let nezvládla úvodní zápas na světovém šampionátu ve Švédsku. V základní skupině A podlehli svěřenci kouče Aloise Hadamczika Bělorusku 3:4. Čeští mladíci sice ve druhé třetině vyrovnali z 0:2 na 2:2, ještě do druhé přestávky ale prohrávali 2:4.

Umea 21:17 18. dubna 2019