VIDEO: Bernad si přikopl puk a proměnil nájezd. Gólem zařídil výhru Mladé Boleslavi nad Brnem

Hokejový obránce Mladé Boleslavi David Bernad čekal na první gól v sezoně Tipsport extraligy až do 24. kola. Proti Kometě Brno se radoval hned dvakrát. Jednou ze hry a jednou z trestného střílení. Při něm udělal neobvyklou fintu, kdy si před zakončením schválně přikopl puk bruslí. Mladá Boleslav 16:33 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bernad si s pukem najel do levého kruhu z pohledu brankáře, udělal krátkou stahovačku do bekhendu, pak puk vrátil na forhend a přiťukl ho do pravé brusle. Když se mu vrátil zpět na hokejku, bez přípravy vystřelil a propálil Gašpera Krošelje.

Proč to asi vyvedlo brankáře z míry? A proč to hráči nezkouší častěji? Na to odpoví olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka v úvodu pořadu Čistá hra v úterý od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.