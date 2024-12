Skvěle zvládnuté utkání. Výhru jsme si zasloužili, hlásí trenér Plzně Jandač po skalpu Pardubic

Série pardubických výher skončila a Plzeň odmítla možný sesun na poslední místo tabulky hokejové Tipsport extraligy. Tak by se dal shrnout zápas na západě Čech, kde vedoucí tým tabulky nastoupil na ledě toho předposledního. Výsledek ale dopadl jinak, než by se dalo čekat při pohledu na tabulku. Plzeň porazila Pardubice 5:2. Plzeň 10:00 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Plzně se radují ze vstřeleného gólu do sítě Pardubic | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Samozřejmě jsme věděli proti komu hrajeme. Kluci byli od začátku nastavení na boj. Důležité pro nás byly ubráněné oslabení na začátku. Poté co jsme šli do vedení a zvládli i nějaké šarvátky, tak přišla proměněná přesilovka v druhé třetině. Utkání jsme odehráli velmi dobře, jen závěr jsme si zbytečně zkomplikovali. Naštěstí jsme to ustáli a bereme zaslouženě tři body,“ říká trenér vítězného týmu Josef Jandač.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry extraligového zápasu Plzně s Pardubicemi

Když už Pardubice měly nějaké šance, vychytal je Nick Malík a Plzeň se dostala do vedení až 4:0. Brankář Plzně ale nebyl tím hlavním problémem pro favorita. „V první třetině jsme byli lepším týmem, ale pak nám ujely nervy. Naše góly ve třetí třetině přišly už pozdě,“ hodnotí pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Pardubičtí korigovali utkání až v závěru, třeba i po chybě gólmana Plzně Nicka Malíka, který špatně rozehrál. Do té doby ale držel čisté konto proti ofenzivně silným Pardubicím. „Sedí mi ta jejich hra, hlavně lajna s Červenkou. Musí si na ně dát člověk pozor, protože jsou rychlí hráči a umí vymyslet něco, co jiní hokejisté ne. Vyhovuje mi držet krok s týmem, který hraje rychle,“ přiznává brankář Plzně.

„Druhá třetina byla z naší strany špatná. Nechali jsme se zbytečně vyprovokovat a byli nedisciplinovaní. Darovali jsme soupeři přesilovku pět na tři, kterou využil. Naše góly přišly už hodně pozdě a až tam jsme začali být hladovější. Domácí zaslouženě vyhráli,“ uznává kouč Pardubic Václav Baďouček.

Pardubice prohrály v Plzni 2:5, ale i tak drží první místo v tabulce. Západočeši mají z posledních sedmi zápasů šest výher. I tak jsou předposlední.

️TELH 24/52

Kompletní 24. kolo @telhcz navštívilo při průměrném využití kapacity 75% více než 32 000 fanoušků (přesný průměr na utkání 4 595). Stejně jako v pátek největší návštěva v Liberci.

diváci @hcbilitygri 6 566

obsazenost @HC_Motor 95% pic.twitter.com/GnhHQyHgjB — APK LH (@apklh2022) December 1, 2024