Skóre bylo drsnější, než realita, hodnotil Choupenitch prohru v osmifinále. Za svůj výkon se ale nestydí

Alexi, to skóre vypadalo jednoznačně, ale jak to vypadalo na planchi z vašeho pohledu?

Skóre vypadalo jednoznačně, zápas byl takticky mnohem lepší z jeho strany, ale skóre bylo drsnější, než realita. Mockrát mi to na začátku těsně sjelo. On má takovou zlatou vestu a ta víc klouže a hodněkrát to sjelo a nebo se to odrazilo od kosti. To byl i důvod, proč jsem měnil flerety.

Je obvyklé, že by měl soupeř jinou vestu a ta by nakonec třeba určila ráz zápasu?

Ne, nechci, aby to vyznělo, že vesta určila ráz zápasu. Ráz zápasu určilo to, že soupeř byl lepší a porazil mě. Vesty musí být nové a čím je to zlatý novější, tím více klouže. On to dělal extrémně rychle, a když proti vám jde extrémní rychlost, tak jsem to nerozsvítil. I když jsem to rozsvítil, nevěděl jsem, jestli to dá rozhodčí ode mě, nebo ne. Musím se na to podívat na videu, protože jsem na něj vždy koukal s překvapením, jak to dal.

Vnímal jste, že jste takovou atmosféru možná nikdy nezažil?

Snažil jsem se soustředit každý zápas a nechat tam všechno. Skóre asi neodpovídá realitě zápasu, ale že bych si atmosféru nějak užíval. Sednu si na tribunu, podívám se na nějaké zápasy. Ten výsledek na olympiádě nedefinuje to, jak se tady cítím a cestu, co jsem ušel za tři roky. Pro mě je svátek tady být, soupeřit s nejlepšími a rozdíly jsou minimální. Vyhrát to tady může kdokoliv.

Může být tato porážka třeba motivací před hrami v Los Angeles?

Díky, bude mi 34 let, pokud tam budu. Řekni Bohu o svých plánech, aby se rozesmál. Teď jsem se snažil, co nejlépe připravit sem, děkoval jsem Bohu každý den a představoval jsem si to jinak. Chtěl jsem bojovat o nejvyšší příčky, ale nemám se za co stydět. Předvedl jsem v prvním zápase dobrý šerm a co bude za čtyři roky, to uvidíme.