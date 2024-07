Choupenitch bronz z Tokia neobhájí. Na pařížském turnaji padl v osmifinále s Italem Bianchim

Souboj bronzových medailistů z posledních dvou mistrovství Evropy měl ve výstavním pavilonu Grand Palais nečekaně jednoznačný průběh. Sedmý nasazený Choupenitch od stavu 1:1 inkasoval osm zásahů za sebou a proti rozjetému soupeři mu nepomohla ani dvojí výměna zbraně.

První tříminutovku prohrál třicetiletý český reprezentant 2:10. Až za stavu 3:13 se mu podařilo opakovaně úspěšně zaútočit. Ale o čtyři roky mladší soupeř, který na turnaji plnil roli nasazené desítky, už žádné větší drama nepřipustil. Ještě před polovinou prostředního dějství předloňský týmový mistr světa souboj ziskem 15. bodu ukončil.

Choupenitch přitom do olympijského turnaje vstoupil skvěle. Po úvodním volném losu porazil ve druhém kole Poláka Michala Siesse 15:3. Český šermíř běloruského původu duel s vítězem loňských Evropských her rozhodl už po 24 sekundách druhé tříminutovky.

„Dobré to bylo. Koncentroval jsem se. Šermoval jsem dobře dopředu i dozadu. Všechno, jak jsem si nachystal, tak to bylo. Bylo to super,“ pochvaloval si v rozhovoru s českými novináři Choupenitch po výhře nad Siessem.

Současně s ním šermoval domácí Enzo Lefort, kterého hnali fanoušci a vytvořili bouřlivé prostředí. „Super atmosféra. Mně dala možnost se mezi zásahy déle zkoncentrovat, protože když diváci křičeli, neslyšel jsem rozhodčího. Měli jsme delší pauzu, to mi pomohlo,“ doplnil.