Snad to bude férová bitva. Možné je všechno, říká kouč Seemanové před finálovým závodem

Poslední tři roky se Barbora Seemanová připravuje pod vedením kouče Luky Gabrila. Z různých příčin dlouho neměly velké výsledky. Nezlepšovala se a řešila různé potíže. Poslední půlrok už byla výrazně lepší. Jen se teď objevila potíž, s kterou nepočítali. Tragická doprava pro plavce v Paříži.

„Je zdravá, váha je v pořádku, ale netuším, co s ní udělá ta horská dráha, kterou v posledních dnech absolvujeme. Kdybychom se bavili po Londýně, tak dám všechny peníze na to, že tady zaplave dobře. Netuším jaká může být reakce na místní podmínky, protože to může mít na výkon velký vliv,“ říká Luka Gabrilo.

Jediná Evropanka

Trenér jediné Evropanky, která se dokázala probojovat do finále dvoustovky, má přehled i o soupeřkách české reprezentantky. Hlavními favoritkami na medaile jsou Australanky Mollie Grace O'Callaghanová a světová rekordmanka Elizabeth Titmusová, rychlá bude i Siobhán Haugheyová z Hongkongu. Pak už jsou ve startovní listině ženy, které jsou na tom hodně podobně jako Barbora Seemanová. Třeba Čínaňka Yangová, ke které má nejen Gabrilo velké výhrady.

„Doufám, že Číňanka bude tentokrát „čistá“. Mluvím o tom otevřeně, protože naposledy byla Barbora na olympiádě šestá a před ní byla dopující Číňanka a nikdo nic neřekl. Snad to tentokrát bude u holek férová bitva. Dvě závodnice dokáží zaplavat za minutu a padesát tři sekund, jedna za padesát čtyři a pak už je Barbora. Možné je všechno,“ hodnotí Gabrilo.

Seemanová byla v semifinále poměrně rychlá, ale závod nejela ideálně. Nedostatky se pokusí ve finále vymazat a předvést nejlepší výkon v životě. Bude chtít jako první Češka v životě zaplavat pod minutu a padesát pět sekund. „Ať už to dopadne jakkoliv, tak bych chtěla být spokojená s tím, jak to zaplavu, jak se mi to povede a jaký bude výsledek. Nedokážu úplně tipnout, jaké to bude umístění a ani se na to nechci soustředit. Soustředím se na čas a abych závod odplavala, jak mám,“ říká česká plavkyně.

Finále kraulařek začne v Paříži ve 21.41. Radiožurnál Sport závod o medaile odvysílá v přímém přenosu.