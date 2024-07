Italové mají na každého složku, říká šermíř Beran před týmovou soutěží. V Paříži ukončí kariéru

Český šermíř Jiří Beran má za sebou poslední individuální soutěž v kariéře. Dvojnásobný český olympionik a držitel několika ocenění fair play nepostoupil na hrách v Paříži do osmifinále soutěže kordistů, ale i přes prohru s obhájcem olympijského zlata Francouzem Romainem Cannonem bude na svoji rozlučku vzpomínat v dobrém. Paříž 11:47 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český šermíř Jiří Beran v souboji s Francouzem Romainem Cannonem | Foto: Franck Fife | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

„Loni bylo mistrovství světa v Miláně. Itálie je taky velká sportovní země, ale takováhle atmosféra tam nebyla ani v bojích o medaile. Kdo tady šermuje, si odnese nezapomenutelný zážitek a něco, co může doma vyprávět a předávat tyhle zkušenosti mladým,“ pochvaluje si atmosféru pařížské olympiády šermíř Beran, který se už po prohře s Francouzem Romainem Canonem v individuálním závodě nepředstaví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o loučícím se šermíři Jiřím Beranovi

„Je prostě hrozně rychlý, ale zase to neumí změnit. Teď šermoval zápas na mistrovství Evropy, kde se to tou rychlostí snažil zlomit a není to všelék. Když mu to zrovna nesedí, tak i ta rychlost se dá přechytračit. Na to jsem sázel já,“ popsal přípravu Beran. Velkého domácího favorita nepřekvapil, v boji o nejlepší šestnáctku prohrál 8:15 a přiznal, že byl soupeř zkrátka lepší.

Dvaačtyřicetiletý šermíř se výrazně zviditelnil na své první olympiádě v brazilském Riu před osmi lety. Ne zrovna svým výkonem, ale gentlemanským gestem. V prvním kole mu rozhodčí uznal bod, ale český mušketýr se přiznal, že trefil sám sebe a za toto gesto později dostal hned několik cen fair play.

Podle dalšího českého reprezentanta Martina Rubeše je ale loučící se kordista i výjimečným šermířem. „Jirka je legenda. On tady byl, já jsem začínal. Nikdo nedělal výsledky, Jirka je dělal a je tady pořád. S Jirkou jsem v týmu od roku 2015, naučil jsem se od něj strašně moc mimo planche i na planchi. Mohu mu jenom poblahopřát k neuvěřitelné kariéře,“ říká Rubeš a vyhlíží týmovou soutěž.

ONLINE: Český olympijský den otevře střelec Lipták, v akci bude opět Krejčíková i tři tenisové páry Číst článek

„Je mi velkou ctí, že s ním budu moct zakončit týmovou soutěž a ukončit jeho bohatou kariéru,“ směřuje Rubeš k páteční soutěži, do které se družstvo českých kordistů probojovalo i díky Beranovi poprvé v samostatné historii České republiky. O postup do semifinále budou čeští reprezentanti bojovat s Italy.

„Italové mají nejpropracovanější přípravu, mají o každém složku. Tak uvidíme, třeba je překvapíme tím, že je nepřekvapíme,“ směje se Beran. Olympijský turnaj je pro něj i tím prvním, na kterém ho podporuje i rodina.

Kdy Jiří Beran poprvé šermoval? A kdy poprvé jedl zmrzku? Exkluzivní rozhovor právě teď! https://t.co/amzVQnWmP8 pic.twitter.com/dGQ6JpmyZc — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 29, 2024

„Je tu manželka s dcerou. Jsem rád, že u toho mohly být. Nikdy jsem je s sebou nebral, protože pro mě je to profesionální věc, ne rodinný výlet. Ale tady jsme oddělení a je to poslední závod, tak jsem udělal výjimku, aby měly vzpomínku, že jsem šermoval na olympiádě, a doufám, že si to budou pamatovat jako já,“ je cítit i trochu nostalgie z kordisty Berana, který se definitivně rozloučí s kariérou v pátek v týmové soutěži.