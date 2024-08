Doufám, že se to bude dál zlepšovat, těší rychlostní kanoistku Paloudovou postup do semifinále

Poprvé od olympijských her v Pekingu 2008 má česká rychlostní kanoistika na hrách ženu. Kajakářka Anežka Paloudová byla na kanále nedaleko Paříže dvakrát a při své olympijské premiéře postoupila do semifinále. Povedlo se jí to na druhý pokus, v úvodní rozjížďce byla o jednu příčku za postupem, v opravách už to zvládla. Praha 16:42 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anežka Paloudová | Zdroj: Reuters

První česká rychlostní kajakářka od roku 2008. Dvakrát na vodě, rozjížďka, pak úspěšné čtvrtfinále. Jaké to bylo?

Za mě to bylo neskutečné, hrozně jsem si užila atmosféru. Potěšilo mě, že už před rozjížďkou komentátor zmiňoval moje jméno, protože jsem si pořád připadala jako outsider. Měla jsem z toho trochu strach, bála se, jak budu reagovat na davy fanoušků, ale v závodě jsem se dokázala soustředit sama na sebe. To, že jsou tady diváci, jsem si uvědomila, až když jsem protnula cílovou linii.

A vaše jméno zmiňovali v jaké přesně souvislosti?

Na startovní čáře stálo mnoho závodnic, které mají medaile v rychlostní kanoistice z mistrovství světa a Evropy, tu já zatím nemám. Vybral si ale mě, jakožto mistryni světa ve sjezdu na divoké vodě. Říkala jsem si, že většina fanoušků asi nebude tušit, co je to za disciplínu, ale potěšilo mě to.

Kdo to okolo vás teď prošel a gratuloval vám?

To byl trenér polské reprezentace. Byli jsme společně na soustředění v Livingu a potkávali se tam na vodě. Odjela jsme s nimi pár tréninků a máme spolu obecně výborný vztah.

První v cíli na olympiádě ve čtvrtfinále. Máte z toho asi trochu široký úsměv, že?

Mně se podařilo docela dobře vystartovat a nebylo primárně cílem jet na první místo, ale když jsem viděla, že se tam pohybuji, tak jsem se rozhodla, že to udržím a budu doufat, že budu v semifinále nasazena vysoko. Ten klíč neznám, ale pevně doufám, že by to s tím nasazením mohlo dopadnout dobře.

Když jsme se bavili před závodem, tak jste říkala, že nevíte, co od sebe máte očekávat.

Myslím, že už se to trochu zlepšuje a vím, že jsem konkurenceschopná. Dokázala jsme tady předvést docela dobré jízdy, i když to nebylo ještě úplně stoprocentní. Zlepšuje se to a zlepšuje a doufám, že se to bude zlepšovat dál. Nedokážu určit konkrétní cíl, ale ze semifinále se postupuje do finále A, B, nebo C. Rozhodně bych své závodění nechtěla ukončit po semifinále.