Byla to paráda, těší lezce Ondru postup do finále. Překvapily ho pády soupeřů

Cítil jste se dobře?

Výborně a bylo to přesně to, co jsem před finále potřeboval. Moje letošní výkony v lezení na obtížnost byly občas trochu zklamání, o trochu horší, než jsem čekal.

Mám super pocit, že jsme dokázali vyladit formu, zvlášť ve vytrvalosti, přesně na olympiádu. Jestli takhle polezu ve finále a neudělám tu maličkou chybu jako dnes před tím pádem, tak by to mohlo být hodně dobré.

Hned v první sekci stěny jste vypadal asi nejklidněji ze všech závodníků, byl to jenom pocit?

Ne, mně ta cesta přišla dost v pohodě. Byl jsem hodně překvapený, že kluci padali takhle dole. Ale někdy prostě máte dobrý den, všechno štimuje, kůže drží na prstech. Od rána jsem cítil, že to dnes bude dobré. I když samozřejmě je to olympiáda, byl to obrovský tlak.

Neříkám, že jsem lezl úplně dokonale, ale ta cesta pro mě osobně byla dostatečně pohodlná, abych byl na ní v klidu.

To je další dobrá zpráva. Prsty drží, rameno drží, všechno v pořádku, kolena, kotníky.

Všechno v pořádku. Hlavně ramena, se kterými jsem laboroval, tak jsou po dvou měsících konečně hodně pevná. Teď už mě čeká jen jeden den, takže i kdybych si tam něco málo pohnul, tak to bude vlastně jedno. Uvidíme, co si kluci vymyslí na boulderech.

Když už jsme probrali celé tělo, co hlava? Jste optimisticky naladěný na finálový souboj?

Jo, jsem. Třeba po semifinále v Tokiu jsem byl rozladěný, protože právě ten výsledek v obtížnosti nebyl úplně takový, jaký jsem si představoval. Hodně jsem bojoval v té cestě. Zatímco dnes to byla paráda. A vůbec nemluvím o výsledku, ale spíš o tom, jak jsem se na stěně cítil.

Takže do finále půjdete na risk, na sto procent?

Abych měl vůbec šanci na medaili, tak musím jít naprosto na risk a na sto procent, jinak nemám šanci. A samozřejmě bych chtěl mít aspoň šanci si na tu medaili sáhnout.