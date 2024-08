Semifinále? Nemůžu tomu uvěřit. Z rozběhu jsem se poučila a na začátku už nezmatkuji, říká Manuel

Atletka Lurdes Gloria Manuel postoupila při své olympijské premiéře do semifinále běhu na 400 metrů. Zatímco v pondělí oplakala neúspěch v rozběhu, tentokrát plakala štěstím po postupu. Rozhovor Paříž 15:20 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lurdes Gloria Manuel postoupila z oprav díky času společně s Jihoafričankou Mirandou Charlene Coetzeeovou | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Při svém olympijském debutu se může čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel těšit na semifinále. Přímý postup si v opravném běhu nezajistila, čas 50,81 sekundy jí ale nakonec stačil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Lurdes Glorií Manuel po postupu do semifinále

Jaký byl opravný běh? Byl skoro o sekundu a půl rychlejší než včerejší (pondělní) rozběh.

Kdybych měla všechno shrnout, běželo se mi o dost líp. I když jsem byla dost nervózní, protože jsem nevěděla, jak to bude po rozběhu, jsem ráda, že to dopadlo takhle. A možná je to znamení, prosedět si horké křeslo, protože už jsem tam byla podruhé. Ale jsem ráda, že jsem to mohla prožívat spolu s Jihoafričankou, se kterou se znám, takže to bylo něco příjemnější čekání.

Nemůžu uvěřit, že jsem se dostala do semifinále na olympiádě. Kdyby mi to někdo na začátku sezony řekl, že splním limit a ještě se dostanu do semifinále, nevěřila bych.

Paráda Lu! ❤️‍ 19letá Lurdes Gloria Manuel zvládla opravy a postupuje do semifinále olympijského běhu na 400 metrů! #Paris2024 #Athletics pic.twitter.com/SbJkFGvZw1 — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 6, 2024

Horké křeslo, tedy čekání na postup, nakonec dopadlo dobře. Posun oproti rozběhu je obrovský, byla tam nějaká taktická změna?

Snažila jsem se víc taktizovat. Dala jsem si trochu pomalejší začátek a znovu jsem se přesvědčila o tom, že mi to zatím vyhovuje nejvíc. Je zbytečné na začátku zmatkovat, protože když běžím to, na co jsem zvyklá, jde mi to nejlíp. Trochu jsem se poučila z rozběhu.

Je to jeden z vašich nejlepších kariérních časů, přesto máte osobák ještě asi o tři desetiny rychlejší. Cítíte, že ještě je nějaký prostor na zlepšení do semifinále, které vás čeká na Stade de France ve středu večer?

Kdyby padl osobáček, budu neskutečně ráda. Ale už cítím únavu a soupeřky tady jsou strašně silné. Kolikrát jsme i viděli, že favoriti nepostoupili do finále, olympiáda je v tomto nekompromisní.