Byla jsem hodně unavená, ale je fajn, že jsem to urvala pro českou vlajku, hlásí Krejčíková po postupu

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na olympijském turnaji v Paříži do druhého kola dvouhry. Španělku Sorribesovou Tormovou zdolala po téměř třech hodinách 7:6 v tiebreaku třetího setu. Dvojnásobná grandslamová šampionka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradila, jak bojovala s únavou po turnaji v Praze, ale také jak ji těšilo, že konečně uspěla na francouzské antuce. Paříž 17:27 28. července 2024

Od Wimbledonu to pro vás byl první zápas ve dvouhře. Jak se vám hrálo?

Hrálo se mi dobře. Nečekala jsem, že vydržím tak dlouho. Zápasy, které jsme hrály na turnaji v Praze, tak byly dlouhé hodinu a na konci už jsem to cítila. Byla jsem hodně unavená, a když jsme trénovali, tak to bylo maximálně na hodinu nebo hodinu a půl. Vůbec jsem nevěděla, jestli to dneska ve třetím setu zvládnu. Nakonec se mi to povedlo a pro českou vlajku jsem to vybojovala. Jsem ráda, že jsem v dalším kole a můžu bojovat dál o medaile.

Myslela jste na to, že se vám zde na francouzské antuce v úvodních kolech úplně nedařilo?

Během utkání, ani před ním jsem o tom nepřemýšlela. Každopádně k tomu mám respekt. Vím, že se na zápasy na antuce musím extrémně soustředit, protože se mi na ní v poslední době nedařilo. Jsem ráda, že jsem to prolomila. Sice na jiném turnaji, ale i tak tady na kurtech jako jsou na Roland Garros.

V utkání jste zaznamenal hodně vítězných míčů, ale také jste se nevyvarovala velkému množství nevynucených chyb. Jak nepříjemnou soupeřkou byla Sorribesová?

Je nepříjemná. Je to ryzí antukářka a běhá daleko za lajnou, moc nekazí a věděla jsem proto, že na ni musím hodně tlačit, ale tak jako postupně. S tím pak může přijít i hodně nevynucených chyb. I přes negativní bilanci jsem vyhrála.

Jak jste vnímala to, že soupeřka hodně protahovala proces s podáním?

Je to nepříjemné a součástí hry. Moc jsem to nevnímala, počkala jsem si a řešila to, abych nezatuhla.