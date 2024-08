‚Nejsem tu od toho, abych soudila,‘ řekla italská boxerka. Ze zápasu s Alžířankou odstoupila

Boxerky Imán Chalífová z Alžírska a Lin Jü-tching z Tchaj-wanu vyvolaly účastí na olympijský hrách v Paříži vlnu kontroverze. V loňském roce byly totiž obě vyloučeny z mistrovství světa kvůli tomu, že neprošly testem pohlaví (gender eligibility tests). Paříž 16:09 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alžířská boxerka Imán Chalífová po vítězství nad Italkou Angelou Cariniovou | Foto: Isabel Infantes | Zdroj: Reuters

Mezinárodní boxerská asociace IBA obě sportovkyně během mistrovstvím světa 2023 v Novém Dillí diskvalifikovala, obě totiž neprošly testy pohlaví (gender eligibility tests).

„Na základě testů DNA jsme identifikovali několik sportovců, kteří se snažili podvést své kolegy a vydávali se za ženy,“ řekl ruské agentuře TASS prezident IBA Umar Kremlev. „Podle výsledků bylo potvrzeno, že mají chromozomy XY. Takoví sportovci byli ze soutěže vyloučeni,“ dodal.

Alžířanka byla vyloučena těsně před finálovým zápasem, reprezentantka Tchaj-wanu dodatečně přišla o bronz.

„Sportovkyně nepodstoupily vyšetření na testosteron, ale byly podrobeny samostatnému a uznávanému testu, přičemž konkrétní údaje zůstávají důvěrné. Tento test přesvědčivě ukázal, že obě sportovkyně nesplňují požadovaná nezbytná kritéria způsobilosti a byly u nich zjištěny soutěžní výhody oproti ostatním závodnicím,“ napsala v prohlášení IBA.

Podle MyInfo, interní aplikace Mezinárodního olympijského výboru (MOV), však byla Alžířanka diskvalifikována kvůli vysoké hladině testosteronu v krvi. Boxerka z Tchaj-wanu neprošla biochemickým testem.

Olympijský turnaj neorganizuje IBA, která kvůli problémům s vedením přišla o oficiální uznání Mezinárodním olympijským výborem. Závody v Paříži spadají pod speciální jednotku MOV Boxing Unit Paris 2024. Ta oběma boxerkám povolila účast na základě limitů z olympijských her v Tokiu, které nejsou tak přísné jako pravidla IBA.

Zastání MOV

„Všichni sportovci, kteří se účastní boxerského turnaje na olympijských hrách v Paříži 2024, splňují pravidla pro účast v soutěži a vstupní předpisy, jakož i všechny platné lékařské předpisy,“ zamítl stížnosti na obě boxerky Mezinárodní olympijský výbor.

Na pravidelné tiskové konferenci se sportovkyň zastal i mluvčí MOV Mark Adams. „Myslím, že všichni máme odpovědnost za to, abychom zmírnili situaci a nedělali z toho hon na čarodějnice. Jedná se o regulérní sportovkyně, které v boxu závodí už mnoho let. Jsou plně způsobilé a v pasech mají napsáno, že jsou ženy,“ řekl na adresu Chalífové a Linové.

Alžířanka soutěží ve váhové kategorii do 66 kg, v níž se už na olympiádě střetla s Italkou Angelou Cariniovou. Zápas skončil po 46 vteřinách, kdy Cariniová odstoupila pro podezření na zlomený nos.

„Zápas jsem ukončila, protože po té druhé ráně jsem cítila silnou bolest nosu. A po letech zkušeností v ringu a s bojem jsem řekla, že to stačí, nemohla bych zápas dotáhnout až do konce,“ řekla Italka po zápase.

Bouřlivé diskuse, které připuštění Alžířanky do turnaje už předem vyvolaly, Cariniovou nezajímaly. „To nejsou věci, ze kterých bych měla psychický blok. Šla jsem do ringu s tím, že do toho dám všechno bez ohledu na to, kdo stojí přede mnou. Všechny ty kontroverze mě nezajímaly,“ vyjádřila se 25letá boxerka.

I přes vyřazení prý necítí k Chalífové žádnou zášť. „Přeju jí, aby vydržela až do konce, aby mohla být šťastná. Já nikoho nesoudím, nejsem tu od toho, abych soudila,“ řekla Cariniová.

Lin Jü-tching v kategorii do 57 kg bude v pátek bojovat o postup se Sitorou Turdibekovou z Uzbekistánu.