Sedm milimetrů od medaile. ‚Udělal jsem školáckou chybu,‘ mrzelo střelce Přívratského

Střelec Jiří Přívratský si připsal zatím nejlepší český výsledek na olympijských hrách v Paříži, ve finále třípolohové malorážky skončil čtvrtý. K bronzu mu v součtu chybělo sedm desetin bodu, v přepočtu tedy sedm milimetrů. Podle Přívratského sehrál klíčovou roli nedopnutý řemínek kabátu. Chateauroux (Francie) 14:31 1. srpna 2024

Zatím nejlepší český výsledek tady na hrách, ale to vás asi teď netěší.

Řekl jste to naprosto správně, zatím mě to moc netěší. Jsem z toho trochu smutný, zároveň mám radost, že jsem se ve finále umístil relativně vysoko, bohužel to necinklo. Mrzí mě to, musí se to trochu rozležet.

Na začátku série ve stoje jste trefil 8,7 a 9,2, bylo to to místo, kde se ten závod pro vás rozhodl?

Závod se rozhodl v podstatě celým stojákem, který nebyl úplně šťastný. Udělal jsem tam školáckou chybu, kdy jsem si při přestavbě na střelbu ve stoje zapomněl dotáhnout řemínek na pravém rameni a to hodně ovlivnilo moje střílení ve stoje. To byl ten moment, který podle mě způsobil, že to nakonec necinklo.

Mohlo to být tím, že olympijské finále spělo ke konci a člověk byl trochu roztržitý?

Asi to mohlo přispět. Ten řemínek jsem začal připínat relativně nedávno a v tom spěchu, abych měl dost času na nástřelné rány, tak jsem úplně opomněl se zaměřit na tuhle část a uvědomil jsem si to při té první závodní sérii. Pak jsem to i gestikuloval trenérovi, ale to už je moment, kdy s tím nejde nic dělat.

První olympijské finále v kariéře, jak jste si užil atmosféru velkého závodu? Pokud to tedy šlo.

Já jsem docela stresař, takže si tyhle finále úplně neužívám. Jsem docela spokojený, jak mi dnes seděly polohy. Z toho jsem měl docela radost, že se mi to podařilo lépe, než v kvalifikaci.

Na druhou stranu je vám 23 let, asi je to velká zkušenost, ještě je velká část kariéry před vámi.

Jo, já se to pokusím doladit a zabojovat třeba na příštích hrách.

A může v tomhle to čtvrté místo, to asi nejméně oblíbené, sloužit jako velká motivace?

To se teprve dozvíme.