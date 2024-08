Celý sport jsem dělal s vidinou výhry na olympiádě. Teď se mi sen splnil, říká kajakář Dostál

Česko má třetí zlato z olympijské Paříže. Po kanoistovi Fuksovi je to další vodák – kajakář Josef Dostál. Ovládl závod na kilometrové trati. „Celý sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdé práci nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo. Je to obrovský sen splněný i po těch posledních letech, kdy se mi moc nedařilo,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál Dostál. Rozhovor Paříž 16:17 10. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Říkal jsem si, že je jedno kolikátý budu, hlavně ať mě to nemrzí, říká Dostál | Foto: Yara Nardi | Zdroj: Reuters

Josefe, jste olympijský vítěz? Víte to?

Je to hustý, co? Já jsem hrozně rád, že tu byla moje rodina a že tu byla Anežka, aby ten závod viděli a mohli to se mnou prožívat. Těším se, až to oslavím s mámou a s tátou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V posledních deseti metrech už jsem věděl, že to na medaili asi bude, říká Dostál

Teď je to celý neuvěřitelný. Celý sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdé práci nejenom mně, ale hlavně týmu, podařilo. Je to obrovský sen splněný i po těch posledních letech, kdy se mi moc nedařilo.

Stříbro z Ria, pak hodně naštvaný závod a páté místo v Tokiu. A teď to zadostiučinění. Ale úplně jiná cesta než k těm předešlým úspěchům i neúspěchům. Teď víte, že byla správná. Jak jste si ji užíval? Dost jste i taktizoval v rozjížďkách.

Ano. Věděl jsem, že je důležité, abych se dostal do finále.

V rozjížďce jsem si vyjel pro mě lehčí semifinále, i když nakonec bylo rychlejší. Tam jsem si pohlídal postupovou pozici.

Věděl jsem, že můžu jet rychleji, a ve finále jsem viděl, že zlomový moment bude kolem čtyřstovky, kde nesmím polevit a musím to držet. A to se ukázalo jako to místo, kde jsem závod vyhrál.

Třetí zlato pro Česko. Kajakář Dostál vyhrál olympijský závod na kilometr Číst článek

Po deseti letech od toho, co jste získal titul mistra světa?

Já jsem strašně rád, strašně.

Když se podíváte na finále, tak kde jste věděl, že už vyhrajete? Protože Pimenta i vlastně Maďar Kopáč hodně dotírali, ale prostě nemohli dojet Pepu Dostála.

Posledních deset metrů. Věděl jsem, že na medaili už to asi bude. Byl jsem v cíli neuvěřitelně tuhý, ale hrozně mě hnaly tribuny.

Ještě jsem se podíval v posledních metrech na loď, tam jsem viděl smajlíka, kterého jsem si tam namaloval lihovkou těsně před semifinále. A říkal jsem si – jeď, je jedno kolikátý budeš, prostě jeď, ať tě to nemrzí. A nemrzí.

Česko má vlastně nejlepší rychlostní kanoisty na světě. Po Martinu Fuksovi teď vyhrál Josef Dostál. Čím to je?

Martin byl vždycky fenoménem své kategorie. Mně se taky už podařilo pár těch dobrých míst zajet a doufám, že i další generace bude dost dobrá.