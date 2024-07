Dostál: Všichni čekali, že Anežku požádám o ruku v Paříži. Já ale chtěl, aby zažila výjimečnou situaci

Rychlostní kanoista Josef Dostál vybojoval na posledních třech letních olympiádách vždy minimálně jednu medaili a o to samé se pokusí i za necelý měsíc v Paříži. Přesto ho ale ve Francii čeká malá premiéra, protože bude jeho pozornost výrazně upřena i na závod žen. Na pětistovku kajakářek se totiž nominovala jeho snoubenka Anežka Paloudová, kterou na jaře požádal o ruku. Praha 19:04 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál a Anežka Paloudová | Foto: Iva Roháčková

„Už v době, kdy jsme spolu chodili, tak vtipkoval o tom, že si mě zatím nemůže vzít, protože jsem ještě pořád podměrečná. Byla to paralela k pstruhům, které on moc rád chytá. Pstruzi na většině českých vod mají míru 25 centimetrů. Vždy, když se Pepy někdo ptal, zda už neplánujeme svatbu, tak říkal, že nemám 25 a nemůže si mě vzít,“ usmívá se Anežka Paloudová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč Josef Dostál a Anežka Paloudová nebudou v Paříži bydlet v olympijské vesnici

Pětadvacetiletá česká reprezentantka se vydá na svou první olympiádu a naráží na velkou zálibu Josefa Dostála, kterou je právě rybaření. „Hodně lidí mi říkalo, že jsou si jistí, že Anežku požádám o roku v Paříži. Já ale chci, aby to měla jako výjimečnou situaci o samotě. Nechci to s ničím spojovat, protože si myslím, že si to zaslouží,“ říká jednatřicetiletý borec.

Žádost o ruku u řeky

A tak Dostál požádal Paloudovou o ruku jak jinak než u řeky v jejím rodném Českém Krumlově. Oba reprezentanti v rychlostní kanoistice vyrazí do Paříže 5. srpna a nebudou bydlet v olympijské vesnici, ale blíž k závodišti.

Na kafi máme zákaz o olympijské kvalifikaci mluvit, říká kajakářka Paloudová o domluvě s Dostálem Číst článek

„Atmosféru olympijské vesnice bych si chtěla zažít, ale Josef říkal, že tím, že závodíme až na konci olympiády, tak to ve vesnici bývá trochu náročné. Plno sportovců, kteří tam zůstávají, tak už mají po závodech a z vesnice se stává trochu party místo. Měli bychom ale stihnout zakončovací ceremoniál, takže společenskou atmosféru olympijských her nasajeme alespoň po závodě,“ vysvětluje Paloudová.

„Bude to mnohem pohodlnější. Když ráno vstanu, tak nebudu muset jít půl kilometru na snídani. Jen přelezu z pokoje do pokoje a nebudu se muset stýkat s tolika lidmi. Budu mít možnost se soustředit pouze na to, proč tam jsem,“ doplňuje Josef Dostál k tomu, že se do olympijské vesnice vesnice vydají s Anežkou Paloudovou až po vlastních soutěžích.

Dostál by měl do olympijského kilometrového závodu kajakářů vstupovat opět jako jeden z medailových adeptů, pro Paloudovou je na poloviční trati kajakářek úspěchem už samotná účast na olympijský hrách.