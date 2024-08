Je to můj nejdelší hod v jakékoli kvalifikaci v kariéře. Nic to ale neznamená, finále bude jiné, říká Vadlejch

Oštěpař Jakub Vadlejch se hned prvním hodem kvalifikoval do čtvrtečního finále na olympijských hrách v Paříži. Jeden z favoritů na zlato hodil oštěp do vzdálenosti 85,63 metru a bez problémů překonal kvalifikační limit. Rozhovor Paříž 12:57 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch se do finále kvalifikoval prvním pokusem | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Zaznamenal jste ideální vstup do soutěže?

Je to tak, opravdu je to ideální, téměř dokonalý start. Každý závodník chce hodit prvním hodem a odejít, což se mi povedlo. Je to dokonce můj nejdelší hod v jakékoli kvalifikaci, co jsem kdy předvedl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Jakub Vadlejch po postupu do finále

Na druhou stranu chci dodat, že to neznamená absolutně nic, protože finále bude nový den, všichni budou nastartovaní, všichni si půjdeme po krku, o tom finále bude. Takže teď zapomenout, ideálně se dvakrát skvěle vyspat a jde se na věc.

Jakmile oštěp opustil vaši pravačku, cítil jste, že letí na 84 metrů?

Popravdě jsem si to nemyslel, o to je to lepší, forma očividně je. Uvidíme, co se bude dít ve finále. Může to být klidně horší, ale já věřím, že to bude ještě lepší.

Pohodový postup favorita. Jakub Vadlejch poslal hned svůj první pařížský hod daleko za kvalifikační limit a výkonem 85,63 metrů postupuje do finále! Krásná práce. Tak hlavně ať to lítá ve čtvrtek! ️#Paris2024 #Athletics pic.twitter.com/KTJZTbkgGb — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 6, 2024

Limit 84 metrů je trochu nadstandardní i na světové akce.

Myslím si, že to je nesmysl. Zažil jsem to během kariéry teprve podruhé. Poprvé to bylo v Dauhá, ale tam se konala kvalifikace odpoledne. A byla to spíš reakce na předchozí mistrovství světa v Londýně, kdy nás postupovalo třináct s kvalifikačním standardem. Takže si myslím, že za současné generace je nesmysl dávat 84. Ale kvalifikace ukázala, že se bude házet daleko. Spousta kluků měla už po prvních hodech přes 80 metrů, takže třeba to zvolili správně.

Stačil jste sledovat soupeře Juliana Webera, který hodil za 87 metrů hned prvním pokusem?

Zrovna jsem se s Julianem bavil, že je to jeho třetí olympiáda a potřetí hodil kvalifikační limit. Já teda také, ale on to pokaždé hodil prvním pokusem.

One and done for Julian Weber & Jakub Vadlejch, two of Neeraj Chopra's biggest rivals!



They throw 87.76m and 85.63m respectively to qualify for the Finals.#Athletics #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/1f4uRXAzdr — The Bridge (@the_bridge_in) August 6, 2024

Jste potřetí v olympijském finále. Oproti Tokiu to bude velký rozdíl, protože tady je kulisa úplně jiná. Co na to říkáte?

Je to fantazie, jsem tu podruhé. Poprvé jsem tu byl v roce 2016 a tenkrát to byl pro mě extrémně vydařený závod. Dál nebudu pokračovat.

Sam říkáte, že finále bude úplně jiný závod. Může pomoct, oproti třeba mistrovství Evropy v Římě, že tady je mezi kvalifikací a finále den pauza?

Pro nás je to určitě dobře, pro nás starší určitě. Je to lepší pro výkony. Na druhou stranu ti, co mají bolístky, je ze sebe většinou do druhého dne nedostanou. Bude to, řekl bych, víc férové.

S čím půjdete do finále?

Půjdu do toho úplně stejně jako do kvalifikace. Nejedná se o nic jiného než o hod oštěpem, tak to musím brát. Musí to tak brát každý sportovec. Budu se snažit ze sebe vymačkat absolutní maximum.