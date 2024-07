Mým cílem bylo top 30, říká po střelbě vzduchovkou Rampula. Vyšší ambice má s rychlopalnou pistolí

Střelec Matěj Rampula skončil při své olympijské premiéře na 23. pozici a finále závodu ve střelbě ze vzduchové pistole pro něj tedy zůstalo hodně vzdálené. Tato disciplína pro něj ale není ta hlavní. Jak se mu líbí atmosféra jeho prvních olympijských her? „Tady (na střelnici) není zase taková atmosféra a není tak poznat, že je to olympiáda,“ popisuje český střelec v rozhovoru pro Radiožurnál. Paříž 11:45 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mým cílem bylo top 30, říká po střelbě vzduchovkou Matěj Rampula (archivní foto) | Foto: Cao Yiming | Zdroj: Xinhua News / Profimedia

Jak jste spokojený se svou olympijskou premiérou?

Posledního půl roku jsem se věnoval hlavně rychlopalné pistoli, tuto disciplínu jsem trénoval asi čtyřikrát za poslední týden. Mým cílem bylo top 30, takže jsem spokojený. Ještě jsem střílel na 570, takže jsem přímo nadšený, řekl bych.

Berete to tak, že je pro vás dobré, že jste si vyzkoušel střelnici, atmosféru a při vaší hlavní disciplíně, rychlopalné pistoli, už budete mít olympijskou premiéru za sebou?

Přesně tak. My, jako střelci, nejsme většinou zvyklí střílet před diváky, takže jsem si chtěl střelit vzduchovku. Mám ještě hodně času na trénink na malorážku, vyzkouším si střílení před diváky, vyzkouším si tu olympijskou atmosféru a uvidím, jaké to je.

Jaká tedy byla olympijská atmosféra?

Popravdě, moc jsem to nevnímal, protože diváci nebyli příliš hlasití. Slyšel jsem hlavně hudbu a jinak to bylo takové příjemné.

Vy jste měl v úvodu pasáž, kdy se vám pětkrát v řadě nepodařilo trefit desítku. Bylo to to, co rozhodovalo váš dnešní duel?

Neřekl bych přímo rozhodovalo, protože do finále se šlo s výsledkem o bod větším, než je můj osobní rekord. Určitě to nebylo příjemné a trošku mě to rozhodilo.

‚Není to tak očividné‘

Jak na vás zatím působí olympiáda při vaší premiéře?

Tady (na střelnici La Courneuve – pozn. red.) není zase taková atmosféra a není tak poznat, že je to olympiáda. Samozřejmě všude jsou polepy, všude jsou nápisy Paříž 2024, ale není to tak očividné, jako to bylo třeba loni na Univerziádě.

Takže zatím nevnímáte, že to je největší akce vaší dosavadní kariéry?

Snažím se to nevnímat.

Čeká vás ještě rychlopalná pistole, tam tedy máte vyšší ambice?

Tam mám vyšší ambice, letos jsem na všech vrcholných závodech kromě jednoho byl ve finále. Končil jsem šestý, pátý, čtvrtý, pátý, šestý, takže uvidíme, jak to bude tady.

Závod vás čeká až příští neděli, tak co máte do té doby za program?

Mám samozřejmě v plánu trénovat malorážku. Jeden den nemůžeme mít trénink, takže se pojedu do Paříže podívat do vesnice, jak to tam vypadá.

A i na nějaké sportoviště se vydáte, nebo to nestihnete?

Mám lístek na beachvolejbal pod Eifellovkou. Myslím, že bude pěkné.