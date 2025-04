Rozhodující zápas finále extraligy nevynechají ani reprezentanti. ‚Prožívám to moc,‘ přiznává Vejmelka

Hromadně na Zelném trhu, trochu méně hromadně v různých hospodách a barech anebo v klidu v domácnostech po celém Brně. Tam všude budou od osmnácti hodin sledovat fanoušci hokejové Komety sedmé finále extraligy, ve kterém brněnský tým nastoupí na ledě Pardubic. Jedna skupina diváků ale bude hodně speciální, na hotelu se budou na rozhodující finálový duel dívat reprezentanti, kteří se chystají na poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. Brno 12:33 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový brankář Karel Vejmelka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Určitě si na to čas udělám. Myslím, že i s klukama se na to podíváme společně a uděláme takový teambuilding. Večer na to bude čas,“ plánuje brankář hokejové reprezentace Karel Vejmelka sledovat sedmé finále Tipsport extraligy mezi Dynamem Pardubice a Kometou Brno.

V minulosti chytal za oba kluby, víc času ale strávil v Brně. A tak fandí Kometě, osobně navštívil v hale Rondo šestý duel, ve kterém ale domácí v neděli nedokázali využít první možnost získat titul.

„Prožívám to moc, je to jiná zkušenost než na ledě. Škoda že to kluci nedotáhli tady v Brně, protože jsem jim to přál. Bylo by skvělé vidět tady oslavy a pohár v Brně,“ říká brankář hrající v NHL za Utah.

Vejmelka mluví z vlastní zkušenosti, v letech 2017 a 2018 byl jako náhradní brankář součástí brněnských mistrovských oslav. Před sedmým finále v Pardubicích stále věří, že Kometa má šanci i letos.

„Přece jen tady doma před plným Rondem je vždy těžké hrát a obzvlášť rozhodující šestý zápas. Ten tlak je jinde než v předchozích zápasech a pro kluky je to úplně nová zkušenost. Je tam spousta nových mladých hráčů, takže teď mohou mít výhodu zase na svojí straně,“ dodává Vejmelka.

Zatímco pro fanoušky je sedmé finále nejzábavnější možný konec sezony, reprezentační trenér Radim Rulík z něj tak nadšený není. V týmech finalistů má vytipované hráče, které by už rád viděl na tréninku.

„Já to beru tak, jak to je. Věděli jsme to dopředu a věděli jsme, kdy eventuální sedmý zápas bude. Naše liga je tak vyrovnaná, že jsem spíš očekával sedmý zápas, ale kdyby to bylo méně, tak bych se nezlobil,“ říká Rulík s tím, že přesně ví, které finalisty chce oslovit a taky to, jestli by je třeba chtěl postavit už do víkendových duelů přípravného turnaje v Brně.

Sedmé finále Tisport extraligy mezi Dynamem Pardubice a Kometou Brno začne v 18.00 a přímý přenos celého duelu nabídne Radiožurnál Sport.