Budeme se moct v klidu připravit, hledá sportovní střelkyně Blažíčková pozitiva v neúčasti na zahájení

Připravují se na olympiádu, ale úplně mimo olympijské dění. Střelci mají svůj areál v Chateuaroux, 250 kilometrů jižně od Paříže. Jiří Přívratský s Veronikou Blažíčkovou tak určitě přijdou i o večerní slavnostní zahájení. Možná ani na dálku ho nedokoukají do konce, protože už druhý den, v sobotu v 9.00 je čeká závod dvojic ve vzduchové pušce. Chateauaroux (Francie) 15:41 26. července 2024

„Na jednu stranu si říkám, že by to byl zážitek, který bychom si pamatovali do konce života. Ale na druhou stranu nás to mine a my se budeme moct v klidu připravit. Normálně jako na každých závodech. Vlastně to nebude ničím jiné, takže to beru jako plus,“ říká Veronika Blažíčková o zahajovacím ceremoniálu na řece Seině, možnosti se ho osobně zúčastnit a naplno pocítit olympijskou atmosféru.

Stejná jako na každých závodech jsou i pravidla soutěže dvojic ve vzduchové pušce, ze které se pálí na deset metrů. Blažíčková s Přívratským mají stejně jako ostatní přesně půl hodinu na to, aby každý třicetkrát vystřelili. Z kvalifikace pak nejlepší čtyři páry postoupí do soubojů o medaile.

„Já mám mixy ráda, ale je to jiný závod v tom, že střílím s někým jiným. Ta psychika hraje trochu větší roli,“ přiznává 21letá sportovní střelkyně.

Nikdo to pochopitelně nechce pokazit druhému, zvlášť když ten má vysoká očekávání, jako Přívratský od Blažíčkové.

„Verča mě za to moc nemá ráda, ale nedržím se při zemi, co se jejích cílů týká,“ směje se Přívratský. Čeští střelci si ale zároveň můžou pomoct.

„Máme spolu domluvené postupy, co má ten druhý rád, co mu naopak vadí. Když jeden dostřílí dřív, jestli tam má počkat, jestli má odejít, jak dát monitor,“ popisuje 23letý sportovní střelec.

Na zmíněném monitoru se objevuje, kam šla daná rána a jakou má hodnotu. Blažíčková si obrazovku svého parťáka přeje radši nevidět.

„Je to svazující, když vidíte, že mu to jde, tak máte větší stres, že se musíte snažit. Nebo když mu to nejde, tak zase máte pocit, že to musíte dohnat, takže je to složitější v hlavě,“ říká střelkyně.

Blažíčková tak zjistí český týmový výsledek až po skončení kvalifikace vzduchové pušky. Ta začíná se v sobotu v devět hodin.