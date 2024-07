Nebyla úplně zdravotně v pořádku, ale předvedla originální jízdu, říká po kvalifikaci Miculyčové trenér

Akrobatická cyklistka Iveta Miculyčová se z 5. místa dostala do středečního finále olympijských her v disciplíně freestyle BMX. Jedna z postav seriálu Olympijský rok v obrovském vedru v Paříži nepředvedla všechno, co umí, navíc závodila se zdravotními potížemi. I o jejich šancích ve finálovém klání mluvil pro Radiožurnál Sport trenér Michael Beran. Paříž 17:39 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iveta Miculyčová v kvalifikačním závodě na olympijských hrách v Paříži | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jak je na tom Iveta Miculyčová?

Ze zdravotních důvodů ji šetříme, proto jsem na rozhovor přišel já. Přes noc ji nebylo moc dobře. Je tu velké teplo, takže ona už je schovaná ve stínu a jedeme chladit a odpočívat na hotel.

Iveta včera při tréninku nevypadala úplně spokojeně, ale při kvalifikačních jízdách předvedla kvalitu a využila celý park. Jste spokojení?

Stal se zázrak. Jsem mile překvapen. Iveta ukázala skvělý výkon, navzdory tomu v jakém je rozpoložení. Jsem vděčný, jak to dopadlo, protože to dopadlo nejlépe, jak mohlo.

Může ve finále předvést ještě lepší jízdu a kvalitnější triky?

Myslím, že bychom se mohli na něco těšit. Třeba předvede salto v radiusu o 180 stupních, když radius je překážka, která vrací jezdce zpátky do rampy. Mohlo by to být i backflip barspin, což je skok hlavou dolů, protočení řidítek přes hlavní centrální překážku, která se skáče rovně.

V čem má Iveta výhodu oproti soupeřkám, které byly v kvalifikaci lepší?

Ony měly v kvalifikaci větší sílu a daly tam víc triků než ona. Také udělaly salto. Takže když Iveta přidá ty dvě salta, tak by se to mohlo posunout o několik míst. Jinak zajela jízdu originálním stylem. Její výhoda je, že může udělat míň triků, ale má je originálnější.

