Olympijská naděje, která si staví kolo podle sebe. ‚Dílů v duhové barvě není dostatek,‘ říká Miculyčová

Nejmladší aktérkou projektu Radiožurnálu s názvem Olympijský rok je Iveta Miculyčová. Česká závodnice ve freestyle BMX je dvojnásobnou mistryní Evropy, nyní pojede na své první olympijské hry, ale přitom se o sebe stará téměř sama. Například není nikdo, kdo by jí opravoval její kolo, na kterém trénuje. Pardubice 21:47 15. července 2024

Skatepark Pardubice a 15 hodin. Iveta Miculyčová sice bydlí v Kostelci nad Orlicí, ale do Pardubic jezdí do školy, a tak do místního areálu během školního roku chodí jezdit tradičně po výuce.

Než ale začne, vytáhne malou taštičku s klíči a imbusy a své zářivé kolo v duhových barvách otočí. Postaví ho na řídítka a sedlo tak, aby si ho mohla zkontrolovat. „Potřebuji si srovnat zadní kolo, protože mi trochu ujíždí špalek. Musím to trochu srovnat, aby se mi lépe brzdilo. Utahuji to naplno, protože na zadní kolo hodně dopadám. Když bych to nestáhla, tak by se mi to po každém dopadu povolovalo. Hlavně, když dělám nějaké točky, tak s tím jsou pak problémy, takže to musí být úplně napevno,“ vysvětlovala Miculyčová.

Každý řádný sportovec ví, jak se starat o to, na čem sportuje. Iveta Miculyčová to ví tím lépe, že si své kolo sama sestavila a zná na něm každý šroub. „Mám jedno kolo, ale už stavím druhé. Jak chodí jednotlivé díly z Austrálie, tak je s tím docela problém. Mám vše v duhové barvě, tak je nedostatek zboží. Běžně si skládám kolo sama. Objednám si díly, které pak vyfakturuji, sponzoři to třeba proplatí a pak to skládám. Jenom výplety mi dělají v kolárně v Kostelci nad Orlicí,“ přiznala mladá česká závodnice.

Rány, které se ozývají ze skateparku, dělají čím dál populárnější koloběžky. Dopady Ivety Miculyčové, když se jí povedou, jsou oproti tomu skoro neslyšitelné, zato hravě poznáte charakteristický zvuk jejího řetězu, který připomíná slabé řezání motorové pily. Aby si neopotřebovala brzdové špalky, zastavuje podrážkami bot.