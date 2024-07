Věřím, že ji mohu porazit, říká judistka Zachová před vstupem do olympiády proti Maďarce Ozbasové

„V nějakých momentech jsem se cítila perfektně, v nějakých to bylo horší. Říkala jsem si: ‚Pane bože, co to tady dělám?‘. Ale to není odraz toho, jak se budu prát, takže to neřeším,“ hodnotila své výkony na trénincích v Paříži Renata Zachová.

V posledních dvou sezonách se česká judistka dokázala prosadit do nejužší světové špičky. Před rokem byla na turnaji Masters pátá, letos v dubnu dokonce vybojovala titul mistryně Evropy, dokázala bodovat na většině turnajů.

Nakonec se jí podařilo probojovat na olympijské hry, co se před tím podařilo mezi ženami naposledy v roce 2004 Andree Pažoutové. V Paříži může Zachová pomýšlet reálně na úspěch. Minimálně v prvním kole, kde jí čeká Maďarka Szofi Ozbasová.

„První zápasy jsou těžké a ona není úplně ten soupeř, kterého bych si do prvního kola přála. Ale je to olympiáda a mohla jsem dostat ještě těžší los,“ ví judistka Zachová.

„Ozbasová se pere atypickým způsobem juda. Je schopná se prát výborně, ale v momentě, kdy se necítí mentálně v pohodě, tak ten její výkon rapidně klesá. Doufáme, že v úterý bude ten den, kdy se nebude cítit úplně perfektně,“ navazuje na Zachovou její trenér Jiří Štěpán.

S Ozbasovou se Zachová pere na turnajích často. Z osmi vzájemných zápasů ale vyhrála Češka pouze dva. To, že by měla přidat třetí výhru při své premiéře na olympijských hrách, jí ale nervozitou nesvazuje.

„Doufám, že mám formu, cítím se dobře. Když jsem viděla los, tak mě to bylo trochu líto. Je to soupeřka, se kterou to judo nebude úplně koukatelné. Zároveň ale věřím, že ji mohu porazit. Není potřeba se stresovat. Je to sport a zbytečný stres by tomu jen uškodil,“ uvědomuje si Zachová, která ke svému prvnímu olympijskému zápasu nastoupí v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů krátce před úterní 11. hodinou.