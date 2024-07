Pociťoval jsem těžkou nervozitu, říká po olympijské premiéře beachvolejbalista Perušič

Oba české beachvolejbalové páry mají za sebou vstup do olympijského turnaje. Zatímco Hermanová se Štochlovou podlehly mistryním světa, Američankám Hughesové a Chengové 0:2 na sety, Perušič se Schweinerem porazili Kanaďany. Čeští mistři světa přehráli kanadský pár Schachter, Daering také 2:0. Ondřej Perušič popsal, jakou zbraní se českému páru podařilo otočit skóre ve druhém setu, ve kterém Kanaďané vedli o čtyři body. Paříž 9:25 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážoví volejbalisté David Schweiner s Ondřejem Perušičem zvládli vstup do olympijského turnaje | Foto: Esa Alexander | Zdroj: Reuters

Strhující atmosféra v nádherných kulisách pod Eiffelovou věží zapracovala na psychice obou českých hráčů. Možná viditelněji na Ondřeji Perušičovi.

„Přiznám se, že jsem pociťoval poměrně těžkou nervozitu. Tohle je zápas, který jsme nikdy nehráli. V takové atmosféře, před takovým množstvím lidí. Zároveň jsme věděli, že jsme v pozici favoritů. To znamená, že se od nás očekává, že vyhrajeme, nejlépe 2:0 na sety,“ přiblížil po zápase Perušič.

„Když budeme trpěliví, tak to bude dobré. Je to takové napůl naivní, napůl to funguje, ale člověku nakonec nic jiného nezbude,“ popisoval Schweiner speciální recept, který čeští beachvolejbalisté používají na uklidnění napnutých nervů. Přesto zbyla ještě jedna velká zbraň, skvělá Perušičova hra v poli.

„Já to vidím každý den dvakrát, takže pro mě to žádné překvapení není. Je krásné, že tohle je jeho standard. Jsem na to zvyklý a koukám se na to zevnitř, ale myslím, že zvenku se na to kouká ještě lépe, navíc na takovémhle stadionu,“ vyzdvihl Schweiner.

Kanaďané ve druhém setu českému páru nepříjemně bodově odskočili. Přesto Perušič se Schweinerem dokázali změnou herního stylu otočit skóre.

„To, co jsme změnili ve druhém setu, bylo, že ve chvíli, kdy se začínalo ukazovat, že Kanaďané hrají velmi dobře a pokud něco nezměníme, tak ten set vyhrají, tak jsme se spolehli na kvalitní servis bez ohledu na to, kam letí, než abychom se snažili podávat na nějaké konkrétní místo. Takže určitě riziko na podání,“ přiblížil taktické změny Perušič.

České reprezentanty čeká druhý zápas na olympijském písku ve středu 31. července už v 8 hodin ráno proti Rakušanů Alexanderu Horstovi a Julianu Hörlovi.