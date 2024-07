Olympijský rok Perušiče a Schweinera: Spánek v hypoxických stanech, trénink v komoře a světový titul

Celý rok sledoval cestu plážových volejbalistů Davida Schweinera a Ondřeje Perušiče nejen na olympijské hry do Paříže reportér Mikuláš Jáša. Časosběrný dokument Olympijský rok tak nabízí pohled do zákulisí přípravy mistrů světa, jejich volnočasových aktivitách, ale také jak se těší na kurt, který bude v Paříži v blízkosti Eiffelovy věže. Praha 20:30 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úspěšný pár českých plážových volejbalistů se díky zisku titulu mistrů světa z roku 2023, ale i dalším kvalitním výsledkům na mezinárodní úrovni může těšit na specifické místo, kde se odehraje olympijský turnaj. „Není moc ikoničtějších míst ve Francii, než hrát pod Eiffelovo věží,“ potvrzuje David Schweiner.

Poslechněte si časosběrný dokument Olympijský rok o plážových volejbalistech s Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem

Cesta k olympijské nominaci ale pro Schweinera a Perušice rozhodně nebyla umetená, protože když začátkem roku 2023 začala kvalifikace, tak čeští reprezentanti bojovali se zdravotními patáliemi a zasáhli do ní později. Až na konci března si připsali první body.

Světoví šampioni

O měsíc později už ale vyhráli na turnaji v Brazílii, kde ve finále porazili favorizované duo z Norska Anders Mol a Christian Sörum. Při slavnostním vyhlašování vítězů pak došlo ke kuriózní situaci. „Norská dvojice není zvyklá brát jinou než první příčku. Když jsme nastupovali k pódiu, tak se Anders Mol musel dívat na čísla stupínku, kde je dvojka. Není zvyklý stát na druhé pozici. Byla to úsměvná situace,“ vzpomíná Schweiner.

Na začátku září loňského roku získali Schweiner s Perušičem republikový titul a začal se připravovat na mi mistrovství světa. Aby byli na turnaji v mexické Tlaxcale co nejlépe připravení, tak nocovali zhruba měsíc v hypoxických stanech a trénovali i ve speciální komoře, která simuluje danou nadmořskou výšku.

Specifická tréninková metoda českému páru plážových volejbalistů pomohla, i když to zpočátku světového šampionátu nevypadalo. Po nepřesvědčivých výkonech v základní skupině ale Schweiner s Perušičem i tak proklouzli do vyřazovací fáze.

V zápasech o všechno už se Češi potkali s formou a 18. října ve finále zdolali švédskou dvojici David Ahman a Jonatan Hellvig 21:15, 17:21, 15:13 a zajistili si olympijskou letenku do Paříž. „Rozhodně máme jistou účast, ale co se týče letenek, tak tam je to zase na nás. To ještě můžeme pokazit a letět do jiného města nebo jiný den,“ smál se krátce po zisku světového titulu Schweiner, který narážel i na situace, kdy česká dvojice zmatkovala při rezervaci letenek na velké turnaje.

Kdo z české dvojice objednal letenky až na datum po turnaji? Kdy řešili problém se ztracenými kufry nebo odjeli na zavřené letiště? Jaký další přešlap zažili beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner? Poslechněte si celé audio v úvodu článku.