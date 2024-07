‚Může vám přihrát bod nebo dva za set.‘ K úspěchu Schweinera s Perušičem přispívá i statistický software

Za úspěchy plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera stojí řada lidí. Protagonisté projektu Radiožurnálu Sport Olympijský rok minulý rok vyhráli mistrovství světa v Mexiku, a i díky tomu zajistili Česku účastnické místo na turnaji pod pěti kruhy v Paříži. S přípravou na zápasy pomáhá českému páru i statistik. Olympijský rok Praha 7:20 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner jsou mistry světa v plážovém volejbale | Zdroj: Profimedia

Italský reprezentační trenér Andrea Tommatis často vzpomíná, jak nesvůj byl analytik Jaroslav Bartoš během tie-breaku ve finále mistrovství světa. Souboj o zlato měli beachvolejbalisté výborně rozehraný, poté ale ztráceli několik míčů za sebou a přišli o luxusní náskok.

Dramatické finále ale Češi vyhráli a David Schweiner tak se zlatou medailí na krku mohl děkovat muži, který přispěl k titulu.

„Jaroslav je postarší pán a říkáme mu 'Beach Data'. Stará se nám o statistiky a v kombinaci s trenérem tvoří neskutečný statistický tandem. Už se mu navrátila normální barva, protože to je ten, který během tie-breaku nevypadal úplně zdravě a říkal něco ve stylu, že mu není úplně dobře,“ směje se Schweiner.

Náročná cesta k úspěchu

Cesta za vytouženým titulem byla trnitá. První společný rok nevyhrála dvojice žádný mezinárodní zápas.

Několikrát se stala situace, kdy si volejbalisté koupili letenky na turnaj do Brazílie, kde byla šance, že se do hlavní soutěže dostanou z listiny náhradníků. Oproti očekáváním se ale nikdo neodhlásil. Mohli si tak udělat fotku na pláži a odletět zpět do Česka.

„Jsem rád, že s klukama a trenérem můžu být už od jejich začátků. Začali jsme spolupracovat v roce 2018 a díky zpětné vazbě i od jiných světových trenérů jsem vytvořil aktuální verzi unikátního softwaru, kde jsou informace pro trenéry, které jdou do hlubokého detailu,“ popisuje analytik.

„Doufám, že se kvůli tomu jejich výkony zlepšili. Na žebříčku jsou okolo nejlepší desítky. Trenér Tomatis tvrdí, že celý zápas je mozaika a co se týká statistik, mohou vám přihrát jeden nebo dva body za set. A to je v plážovém volejbale hodně, zvláště, když se hraje o každý bod. Jeden bod může znamenat to, že se štěstí přikloní na vaší stranu,“ dodává Bartoš.

A i díky jednomu bodu se se z vás mohou stát mistři světa. Spolupráce Bartoše s volejbalisty pokračuje, jeho přesná čísla se v olympiádě v Paříži můžou hodit.