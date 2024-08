Při rekordním skoku jsem se snažil přiblížit ideálu. V takové výšce musíte vyladit detaily, říká Duplantis

Před patnácti lety se o rekordu Sergeje Bubky mluvilo jako o nepřekonatelné metě, ale pak přišel švédský mladík, který změnil pohled na skok o tyči. Armand Duplantis z něj udělal extrémně sledovanou disciplínu a na olympijských hrách v Paříži znovu posunul světové maximum. Paříž 15:54 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armand Duplantis překonal v Paříži vlastní světový rekord | Foto: Andy Chua | Zdroj: Reuters

Švédský fenomenální tyčkař Armand Duplantis znovu dokázal, že je jednou z největších osobností současné atletiky. O tom, že obhájí olympijský triumf, pochyboval málokdo, ale rodák z americké Louisiany k tomu přidal už svůj celkově devátý světový rekord, když na pařížském stadionu Stade de France překonal 625 centimetrů.

„Jsem hrdý na to, co jsem tady dokázal, jak jsem reprezentoval svoji zemi. Dostal jsem tady víc lásky a podpory, než jsem si kdy dokázal představit. Víte, pro tak malou zemi, jako je Švédsko, je to něco úžasného. Když člověk vidí ty vlajky na tribunách, je těžké to vyjádřit slovy. Jsem zkrátka ohromně vděčný,“ říkal po úžasném olympijském závodě Duplantis.

Historické finále

Švédských fanoušků bylo na zaplněných tribunách stadionu pro skoro 80 tisíc diváků mnoho. Soutěž tyčkařů trvala přes tři hodiny a ještě nikdy v historii nebyla tak kvalitní. Vždyť Filipínec Ernest John Obiena byl s výkonem 590 centimetrů bez medaile.

Všechny atlety ale zastínil čtyřiadvacetiletý Švéd, který po dvou nezdarech ladil všechny maličkosti tak, aby nakonec světový rekord překonal. „Prostě jsem se snažil přiblížit ideálu, na takové výšce už musíte vyladit všechny detaily. Posunul jsem si o dva centimetry hloubku stojanů, tady už může zdánlivá banalita udělat rozdíl,“ popsal Duplantis.

Vtipkování se soupeři

Před závěrečným pokusem ale nebyl nějak uzavřený do sebe. V sektoru vtipkoval se soupeři, kteří už vypadli. Bronzový Řek Emmanouil Karalis mu lepil náplastí oděrku na ruce a celkově z tyčkařského sektoru šla pozitivní energie.

Těžko říct, kam až může fenomén světové atletiky rekord posunout, ale nad tím teď rozhodně nepřemýšlí. „Teď neřeším, co bude v budoucnu, užívám si tuhle chvíli, protože to, co se tady stalo, je něco neobyčejného. Takové věci se musí pořádně oslavit,“ řekl světový rekordman ve skoku o tyči Duplantis, pro kterého je let nad laťkou životním stylem.