ŽIVĚ: Krejčíková hraje v olympijském turnaji proti Wangové, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Krejčíková si v prvním kole poradila se Španělkou Sarou Sorribesovou, první set ale prohrála 4:6 a musela zápas otáčet. Ve druhé sadě nedovolila soupeřce ani game a v rozhodujícím třetím setu pro sebe získala postup v tie-breaku.

„Vůbec jsem nevěděla, jestli to dneska ve třetím setu zvládnu. Nakonec se mi to povedlo a pro českou vlajku jsem to vybojovala. Jsem ráda, že jsem v dalším kole a můžu bojovat dál o medaile,“ řekla česká tenistka po vítězném utkání.

Číňanka Wangová si v 1. kole poradila s Němkou Tamarou Korpatschovou hladce ve dvou setech 6:2 a 6:1.