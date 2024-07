Zbytečně jsem řešila můj perfekcionismus, přiznává po kvalifikaci lukostřelkyně Horáčková

Lukostřelkyně Marie Horáčková má za sebou kvalifikaci na olympiádě v Paříži. Skončila v ní na 31. místě, a ve středu 31. července tak v úvodním kole play off nastoupí proti Abdusattorovové z Uzbekistánu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká reprezentantka prozradila, že na ní dolehla tíha okamžiku, ale také jak se vypořádala s nevyzpytatelnými větrnými podmínkami. Paříž 16:49 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukostřelkyně Marie Horáčková při kvalifikaci na olympijských hrách v Paříži | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

Marie, ve vaší tváři je po kvalifikaci vidět zklamání..

Utřela jsem i pár slz. Letošní sezona pro mě byla těžká a dlouho jsem se hledala, abych dokázala dobře střílet. Ale vím, že mám schopnosti na to, abych nastřílela o dvacet bodů víc. Teď na mě asi dolehla tíha okamžiku a střílení bylo dost křečovité. Měla jsem co dělat, abych to vůbec ustála. Projevil se i můj perfekcionismus, což není úplně dobrá vlastnost tady. Myslela jsem si, že každý zásah mimo desítku bude špatně, ale ono není. Asi mě to svázalo a nebylo to ideální.

V jednotlivých sadách jste měla třeba desítku, devítku, ale pak to šlo dolů. To je obvyklé?

Je to různé. Někdy se mi stane, že začínám hůř. V jedné sadě se mi stalo, že jsem se trefila do černého, což by se v lukostřelbě nemělo stávat. To byly čtyři body, ale pak jsem tam zase dala tři desítky v řadě. Vím, že když se jeden šíp nepovede, tak se umím rychle zotavit, zareagovat a vystřelit dobře.

Jaké byly podmínky pro lukostřelbu?

Bylo krásně zataženo a nebyl žádný extra pařák. Vítr byl nevyzpytatelný, ale nebyl silný. Ačkoliv vlaječky toho moc neukazovaly, tak to bylo těžko čitelné. Světová rekordmanka střílela na prvních třech terčovnicích, kde to mohlo být trochu víc kryté od větru. Já střílela téměř uprostřed, což mohlo hrát nějaký rozdíl. Byla to taková hra, která se nedala úplně číst.

Vnímáte nějaký tlak, když jste jako první český sportovec vstupovala do olympijských soutěžích v Paříži, navíc jako úřadující mistryně světa?

Naštěstí jsem byla na tlak připravená. Na zájem jsem byla připravená, protože jsme jediný sport, který teď startuje. Z pohledu, že jsem mistryně světa, se to se mnou táhne celou sezonu. Tady jsem střílela za cedulkou, kde to všem bilo do očí, ale je to zároveň krásné.

