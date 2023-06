Prohra samozřejmě mrzí, hodnotí fleretista Choupenitch . Z Evropských her odjíždí bez medaile

V osmifinále Evropských her vypadly i české kordistky, které podlehly Ukrajině 19:45. Oba týmy teď ještě čekají boje o 9. až 16. místo.

„Musím to říct, jak to je, prohrál to zásah - už mě nebaví. Fakt jsem musel dotahovat hodně, prohrávali jsme hodně 40:31, pro nefanoušky šermu je to fakt velká ztráta, moc často se nestává, že se to dorovná, mě se to povedlo. Pak na konci byl šťastnější on, já musel zariskovat, protože to předtím vycházelo. Naposledy to udělal trochu jinak, než jsem očekával, ale myslím, že to nebyl špatný zápas. Prohra samozřejmě mrzí,“ vyprávěl pro Radiožurnál Sport Alexander Choupenitch, který společně s Janem Krejčíkem a Markem Totuškem podlehl reprezentantům Velké Británie 44:45.

Přehodnotil plány

Pro Česko získal v zápase suverénně nejvíc bodů a když nebyl na planchi, tak své kolegy mohutně povzbuzoval.

„Fungujeme jako tým velmi dobře, jsme dobří kamarádi, posloucháme se navzájem a chápeme svoji roli. Trochu se stalo, to musíme vyřešit do příštích zápasu, že tam mluvilo najednou víc lidí. Kluci berou moje rady, chápou, že jim to může pomoct a snažili se všichni. Myslím, že jsme fungovali dobře,“ říkal Alexandr Choupenitch, který by si teď po Evropských nejradši trochu odpočinul.

„Harmonogram byl nějak nastavený, ale určitě se bude muset změnit. Únava je obrovská psychická z celé sezony, protože nás vláčí z Mexika do Šanghaje a pak do Koreji. Je to fakt šílené, potřebuji zůstat na jednom místě a trochu vypnout a odpočinout, nabrat sil. Mistrovství světa je důležité, ale nejde jet v jednom kole, takže budu odpočívat.“

Světový šampionát v šermu se uskuteční v červenci v Miláně.