Ani jeden z českých plavců nepostoupil na mistrovství světa z rozplaveb. Nejlepší byla 17. Závadová

Ani jeden z českých plavců nedokázal postoupit z rozplaveb na budapešťském světovém šampionátu. Nejlepším nedělním českým výsledkem bylo 17. místo Barbory Závadové na 400 metrů volně. Největší česká hvězda Simona Baumrtová na netradiční polohovce na 200 metrů skončila 23.. Dalšími Čechy v soutěži byli Janové Micka a Šefl a Lucie Svěcená. Budapešť 11:57 23. 7. 2017 (Aktualizováno: 12:38 23. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa plavců v Budapešti | Zdroj: ČTK

Nejlepší Češkou byla v nedělních závodech Barbora Závadová, která sice ve své rozplavbě skončila druhá, ale na finále to nestačilo. Celkově obsadila 17. místo. Svým časem zaostala jen o 0,7 sekund za českým rekordem.

„Já jsem neměla vůbec žádné ambice na to postoupit do té finálové osmičky. Není to moje nejsilnější disciplína. Po dlouhé době je to na dlouhém bazénu dobrý čas," komentovala svůj výkon po závodě pro Radiožurnál Závadová.

„Přijela jsem sem proto, abych přivezla nějaký český rekord. Věděla jsem, že u těchto doplňkových disciplín mám největší šanci, protože třeba na 400 metrů polohovku je můj osobák hodně rychlý," uvědomuje si nejlepší Češka nedělních soutěží.

Hlavní česká hvězda Simona Baumrtová si mimo své klasické znakařské trati zkusila i kratkou polohovku. Tam brala 23. příčku.

Z žen se představila také Lucie Svěcená, která si na trati 100 metrů motýlek doplavala celkově pro 26. místo. Jedná se o její nejlepší výsledek na seniorském šampionátu.

Mužskou část reprezentace zastupovali Janové Micka a Šefl. Prvně jmenovaný byl na 400 metrů volně 28. a druhý Jan na 50 metrů motýlek skončil také 28..

„Po první stovce jsem se snažil víc kopat nohama, abych je stáhl. Měl jsem ale pocit, že jsem stále na stejném místě a ostatní, že mi ujíždějí," řekl po závodu Micka.