3. 11. 2016 |Ostatní sporty

Plavkyně Barbora Závadová, jejíž hlavní disciplínou je polohový závod, plánuje radikálním způsobem změnit přípravu. Sedminásobná česká rekordmanka se chystá na začátku příštího kalendářního roku do Austrálie, kde by ráda vydržela v ideálním případě až do příští olympiády. Ta se přitom uskuteční až za čtyři roky v Tokiu.