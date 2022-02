Basketbalisté jsou v kvalifikaci stále bez výhry. ‚Šance jsou nyní v řádu jednotek procent,‘ přiznává Hruban

Před čtyřmi lety po výhře v Bulharsku měli čeští basketbalisté v kvalifikaci mistrovství světa na kontě tři vítězství ze tří utkání. Na turnaj do Číny se nakonec dostali mezi prvními a na něm vybojovali historické šesté místo. Tentokrát ale v Bulharsku neuspěli, po prohře 70:79 mají bilanci opačnou a vážně hrozí, že světový šampionát 2023 bude bez nich. Vzdaluje se i šance projít alespoň do další fáze kvalifkace. Botevgrad 16:46 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban v utkání MS proti Polsku (archivní foto) | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

„Nerad bych házel flintu do žita, ale šance jsou nyní v řádu jednotek procent. Ještě nic nevzdáváme, ale teď musíme vyhrát, a ještě o víc bodů,“ odhaduje české šance na postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa kapitán basketbalistů Vojtěch Hruban.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští basketbalisté si pořádně zkomplikovali boj o MS. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Většina jeho spoluhráčů to ale vidí před nedělní odvetou v Pardubicích optimističtěji. „Určitě je to možné, za podpory domácího publika se dokážeme vyhecovat. Devět bodů v basketbale není tolik, abychom to nemohli převrátit,“ myslí si Tomáš Kyzlink.

Pokud Bulhary svěřenci Ronena Ginzburga neporazí větším rozdílem než teď v Botevgradu prohráli, stále budou i před závěrečným červencovým oknem první části kvalifikace a před zápasy s Bosnou a v Litvě poslední v tabulce. Dál pak projdou tři nejlepší týmy, a protože si přenesou i svou zápasovou bilanci, není situace českých basketbalistů zrovna optimistická.

Národní tým bez několika tradičních opor v současnosti hodně zaostává za výkony z nedávné minulosti. Ještě je ale čas na zlepšení, které by mohlo přinést minimálně naději na lepší zítřky.

„Měli jsme spolu dva tréninky, tým je hodně nový. V útoku nám to strašně skřípalo. Vůbec jsme se nemohli opřít o střelbu z dálky, zatímco Bulhaři v důležitých momentech trefili pár trojek,“ řekl Hruban Radiožurnálu.

Čeští basketbalisté odehrají odvetu s Bulharskem už v neděli v Pardubicích.