‚Běžím pro ty, kteří běhat nemůžou.‘ Výtěžek z dobročinného běhu pomůže s výzkumem poranění míchy

Pošesté se v pražské Stromovce v neděli běžel charitativní běh s názvem Wings for life World Run, který se každoročně pořádá po celém světě. Letos se konal na 323 místech v 72 různých zemích a účastnilo se ho přibližně 120 000 běžců. Běžci během loňského ročníku akce Wings for life World Run v pražské Stromovce

„Je to charitativní akce. Sto procent z toho, co se vybere, jde na výzkum poranění míchy,“ vysvětluje pro Radiožurnál jeden z organizátorů charitativního běhu Jakub Vobořil, jaký je základní koncept celé sportovní akce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Charitativní běh Wings for Life World Run v pražské Stromovce

Tento závod je unikátní také tím, že má pohyblivý cíl, který určuje virtuální auto. „Všude ve světě se vybíhá ve stejný čas. Půl hodiny po začátku vyjede tzv. catcher car, neboli chytající auto, který postupně zvyšuje svoji rychlost. Jede rychlostí 14 kilometrů v hodině, a dokud závodníka nedojede, tak může běžet pro dobrou věc,“ popisuje Vobořil.

Na světě se v neděli běželo celkem dvanáct závodů, kde to auto bylo opravdové. V pražské Stromovce žádné auto nejezdilo, každý běžec má v mobilu nainstalovanou mobilní aplikaci, kterou musí průběžně sledovat.

Běhu se tady zúčastnilo přibližně 200 lidí a mezi nimi byla i Eva Samková nebo kanoista Martin Fuksa.

„Mně se asi líbí to, že je to něco úplně jiného. Já neznám moc závodů, kde odstartujete, a není daná žádná vzdálenost, ale ukončí vás až moment, kdy vás dojede auto. Přijde mi super, že je to něco jiného. Horší je fakt, že pokud jste vážně dobrý běžec, tak můžete uběhnout doopravdy hodně kilometrů, což není asi vždy úplně jednoduché,“ zhodnotil Martin Fuksa.

Běžela i Eva Samková

„Už se mi postupně ztrácí vedoucí skupina,“ říkala s úsměvem Samková. „Tempo mám prý 4,55 kilometru v hodině, ale to nevydržím,“ dodává olympijská vítězka z roku 2014 a bronzová medailistka ze Zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

Pro zkrácení dlouhé chvíle v běhu si člověk může v aplikaci pustit i rádio, které dává zprávy z celého světa, jak ostatní běžci běží.

Všude kolem jsou běžci v modrých tričkách. „My máme auto 1,86 kilometru za sebou a uběhnuto máme osm kilometrů a dvě stě metrů,“ popisuje aktuální stav, který jí aplikace ukazuje.