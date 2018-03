17. 4. 2016 |Jaroslav Plašil |Tenis

Pokud někdo fandí českým tenistkám a nemůže si dovolit za nimi cestovat do zahraničí, má jedinečnou příležitost, jak je v této sezoně vidět ‚naživo'. Přední domácí hráčky i některé zahraniční hvězdy totiž dorazí na turnaj kategorie WTA J&T Banka Prague Open 2016, do pražské Stromovky. Místa by mělo být v areálu Sparty dost, i díky novým tribunám pro zhruba tři a půl tisíce lidí.