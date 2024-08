Otec všech triatlonů, slavný havajský Ironman poprvé v Česku. Hradec hostí exkluzivní světový závod

Už tento víkend se v kulisách Hradce Králové odehraje slavný havajský triatlonový Ironman. Bude to vůbec poprvé, co se do Česka tento skutečný otec triatlonu a zásadní značka světového sportu dostane. „Pokud premiéru náš organizační tým přežije, tak to budou minimálně tři roky, ano. Ta vize je v posloupnosti tří let,“ prozrazuje ředitel závodu Roman Šinkovský v rozhovoru pro Radiožurnál. Hradec Králové 10:04 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Česka, konkrétně do Hradce Králové, poprvé zamíří legendární Ironman | Zdroj: archiv Ironman Czech republic

Jak je před pátečním startem Ironmana v Hradci?

Nervozita samozřejmě panuje, člověk je plný očekávání, protože už dnes večer nám budou najíždět první technické náklaďáky do Hradce, zítra začnou najíždět první závodníci z celého světa. Náš tým je také nervózní, protože vlastně nikdo z nás úplně nevíme, co to všechno přinese a bude obnášet. Jsme v každém případě připraveni, máme bojovnou náladu, ale nervozita tam je.

Pojďme představit Ironmana a říci v krátkosti, co to vlastně je a proč je tento podnik ve světě tak populární.

Je to triatlonový závod, který vznikl na Havaji před 40 lety a rozvinul se za tu dobu opravdu do celého světa. V letošním roce je to 180 destinací a Hradec Králové má to privilegium být jednou z nich. Je to vytříbená značka, kterou znají fanoušci sportu na celém světě. Čili nejen triatlonisté, ale tím svým příběhem, svojí nedotknutelností, ale zároveň i možností účasti široké veřejnosti je to opravdu exkluzivní záležitost, která tady v republice nikdy nebyla. Hradec má opravdu to výsadní právo, že je první, který bude tuto akci hostit.

Také na Olympiádě v Paříži se krásně propojilo město se sportem. Tady se nabízí srovnání s Hradcem Králové, kdy Ironman se bude také konat přímo v centru salonu republiky.

To byl první krok a první myšlenka, když jsme před dvěma lety začali plánovat tuto akci. Já, jako přivandrovalý Hradečák, jsem se postavil na Tyršův most a na Eliščino nábřeží a řekl jsem, že tady to chci, že tady bude centrum závodu. Protože Ironman chce ukázat návštěvníkům krásy našeho města, krásy toho prostředí.

Není cílem schovat závodníky někam do lesa mimo město, ale opravdu ukázat divákům tuto krásnou sportovní podívanou a zároveň nabídnout závodníkům atmosféru, kterou nikde jinde nezažijete. Jsem přesvědčen, že si místní obyvatelé najdou cestu povzbudit závodníky hlavně na plavání a na běžeckou část, protože to vše se odehraje kolem soutoku Labe a Orlice.

Jakého Ironmana budeme v Hradci Králové hostit? Protože ony jsou dvě varianty.

Dlouhá varianta, ta originální, je pro širokou veřejnost těžko dotknutelná. Na to vážně musíte trénovat. Originální vzdálenost má parametry 3,8 km plavání, 180 km na kole a běžecký maraton, tedy 42,195 km. My hostíme poloviční vzdálenost, takže poplaveme 1,9 km v Labi, pojedeme 90 km směrem na severovýchod od Hradce a běžíme půlmaraton. Čili je to půldistance, které se říká 70,3, což je originální označení délky závodu v mílích. Závod vznikl v Americe, tedy proto takové označení. A kromě této vzdálenosti ještě hostíme tzv. olympijskou distanci, která nese označení 51,5, opět v mílích. Ta má parametry 1,5 km plavání, 40 km kolo a 10 km běhu.

A tento závod je otevřen i amatérům?

Zjistili jsme, že i ta poloviční distance, ten hlavní závod, láká spoustu nepolíbených triatlonistů, což nás samozřejmě těší. Ale zároveň to přináší určité obavy v organizaci, aby ti závodníci, kteří nemají zkušenosti, vše zvládli logisticky, zdravotně i časově, aby se vešli do limitů. Takže bude to takové setkání s velmi rozevřenými nůžkami, kdy na startu jsou profesionální závodníci z celého světa, ale zároveň i široká veřejnost, která třeba tuhle distanci nikdy nejela.

Další srovnání s olympiádou se nabízí, kdy olympijský maraton po skončení hlavního závodu pro profesionální sportovce potom absolvovalo asi 20 tisíc lidí vybraných z celého světa hobíčkářů, kteří si mohli v olympijských kulisách Paříže maraton zaběhnout.

Tady je to srovnání ještě užší v tom, že přímo v jednom závodě se potkávají profesionálové a amatéři. Můžete stát na dotek závodníkům, kteří trasu absolvují pod čtyři hodiny, a vám to bude trvat jednou tolik. Můžete si na ně sáhnout. Díky dispozici toho závodu uvidíte nejlepší na startu, během plavání, uvidíte je na cyklistice, protože se budete míjet, uvidíte je na běhání, protože s nimi běžíte společně okruhy. To si myslím, že je obrovský benefit a přidaná hodnota toho závodu.

Ironman tedy ovládne Hradec Králové. Bude to vůbec poprvé, co se takový závod koná v Česku. A nemělo by být naposledy, protože se počítá s tím, že Ironman bude v Hradci tři roky po sobě. Je to tak?

Pokud premiéru náš organizační tým přežije, tak to budou minimálně tři roky, ano. Ta vize je v posloupnosti tří let.

Krásný efekt je i v tom, že závod přitahuje lidi ke sportu. Zažít si to, co jste zažíval i vy, protože vy jste také extrémní závodník, ne?

To je trošku něco jiného. Triatlon v rozložení plavání, cyklistika a běh, to jsou standardní pohyby, které každý z nás nějak dělá. Někdo si jde pravidelně lehce zaběhat, někdo jezdí na kole, jiný si jde zaplavat. Takže prostě ty disciplíny tam jsou. A je krásné vidět, kolik lidí chodí teď trénovat třeba do Labe. Najednou tady vidíte značky aut, které se sjíždějí z celé republiky a zkoušejí si to měsíc před závodem. Lidé se baví o tom, jaký je proud a kudy poplavou. To je moc hezké, jak závody ovlivňují širokou veřejnost.

Labe v Hradci se totiž promění v obrovský plavecký bazén, kde se uskuteční plavecká část závodu. Jaká je kvalita vody? I tady se nabízí srovnání Olympiády v Paříže a se Seinou.

My si děláme průběžné vzorky, poslední máme z minulého týdne z úterý a připravujeme nový vzorek na dnešek. Každé úterý jsou vzorky udělány Povodím Labe a překvapivě je ta kvalita vody velmi dobrá. Voda je vhodná ke koupání a nemá v žádných sledovaných parametrech ani nějaké hraniční hodnoty, což nás těší. Ale musíme to zaklepat na dřevo, protože může se počasí změnit, může přijít bouřka a pak ovlivnit kvalitu vidy. Ale i na to máme připravený operační manuál, co by se dělo v takovém případě. Ale v tuhle chvíli je kvalita vody v Labi velmi dobrá.

Co nás tedy během oněch tří dnů od pátku do neděle přesně čeká?

Pátek nám vlastně otevírá dveře Ironman Village, městečko ironmanské, jehož součástí je registrační kancelář. Je tam výstavní plocha EXPO, tato místa jsou umístěna před Muzeem východních Čech. Otevíráme také Foodtruck festival pro širokou veřejnost včetně family zóny, takže rodiny se mohou na Smetanově nábřeží dobře najíst a pobavit. V podvečer máme zábavnou Trubačovu lávku, přeběh Labe po pontonech, a následně v podvečer za tmy noční závod City Lights Run, který se běží ve stopách nedělního běžeckého okruhu. Sobota je nejhektičtější den, přejímka kol a vybavení od závodníků a v poledne dětské závody v běhu a v aquatlonu, čili kombinace plavání a běh pro starší děti. Neděle je potom ten hlavní závodní den, kdy od rána nám startuje olympijská distance v 7 hodin 55 minut a potom v 9 hodin 30 minut velký závod Ironman 70,3.

Vše se bude odehrávat kolem budovy Českého rozhlasu Hradec Králové, pod naším oknem.

Start bude na pláži u Sokola, kde se bude zahajovat skokem do vody v intervalech po třech závodnících. Kromě profesionálů, kteří budou startovat hromadně. Tímto určitě zveme všechny posluchače, Hradečáky i obyvatele Královéhradeckého kraje či dalších regionů, aby se přijeli podívat. Bude to určitě parádní podívaná.

Jakou účast očekáváte? Promění se Hradec ve sportovní středobod Česka?

Promění, celková účast na všech triatlonových závodech je 2 000 účastníků. Je to rozděleno tedy do dětských závodů, toho olympijského a hlavního závodu. Je to největší triatlonový závod, který se v republice kdy konal. 45 národností, které v sobotu při oficiálním zahájení na Masarykově náměstí ukážou své vlajky, takže to bude určitě zajímavá podívaná. V 15 hodin 30 minut začíná průvod vlajek, který půjde z Masarykova náměstí pěší zónou na náplavku. A potom vlajky umístíme naproti startu plavání u řeky Labe.

A odstartuje přehršel krásných osobních lidských sportovních příběhů. Kdy překonáte sami sebe, nevzdáte to, doběhnete do cíle. To je asi ohromná euforie. Vy to znáte moc dobře.

Je to euforie. A myslím, že to teď bude dvojnásobná euforie. Jednak pro závodníky, ale i pro nás, pro pořadatele. Protože přípravy na závody jsou důkladné jak u nás organizátorů, tak také u závodníků, to vypětí bude velmi podobné, očekávání jsou úplně stejná.