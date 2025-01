Jokić s Westbrookem si v dresu Denveru připsali triple double. Jejich řádění v NBA odnesl Brooklyn

Basketbalisté Nikola Jokić a Russell Westbrook se zapsali do historie NBA, když už podruhé během jedné sezony zaznamenali triple double ve stejném zápase. Denveru pomohli v pátek k vítězství 124:105 nad Brooklynem. Srbský pivot Jokić nasbíral 35 bodů, 15 asistencí a 12 doskoků, Westbrook si 25 body, 11 doskoky a 10 asistencemi připsal už 202. triple double v kariéře, což je rovněž rekord NBA. New York 9:52 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Denveru Nuggets Nikola Jokić zářil v zápase NBA proti Brooklynu Nets | Foto: Ron Chenoy | Zdroj: Reuters

Že dva spoluhráči mají triple double ve stejném zápase, není až tak výjimečné. Ale poprvé se stalo, že by se to těm samým spoluhráčům povedlo vícekrát během jedné sezony. A není náhodou, že to byli právě Jokić s Westbrookem, dva ze tří největších sběratelů triple doublů v historii soutěže. Jokić už jich má 145, z toho 15 v této sezoně. Společně to dokázali před dvěma týdny proti Utahu a nyní znovu proti Brooklynu.

Six Nuggets with double-digit scoring AGAIN



Nikola: 35 PTS / 12 REB / 15 AST

Russ: 25 PTS / 11 REB / 10 AT

Mike: 17 PTS / 6 REB / 1 AST

Julian: 12 PTS / 1 AST

CB: 11 PTS / 7 REB

P-Wat: 10 PTS / 7 REB / 5 AST pic.twitter.com/76kqooBgUH — Denver Nuggets (@nuggets) January 11, 2025

Výrazný zápis do statistik předvedl také Domantas Sabonis. Litevský pivot pomohl Sacramentu k vítězství 114:97 nad Bostonem 23 body a 28 doskoky, což je jeho osobní rekord a maximum této sezony. Pro Sabonise to byl už 24. zápas kariéry s více než 20 doskoky.

Šnůra Sacramenta

Sacramento vyhrálo už šestý zápas v řadě pod dočasným trenérem Dougem Christiem. Obhájce titulu Boston prohrál popáté z posledních 10 zápasů a doma neuspěl posedmé z 20 odehraných utkání. V minulé sezoně přitom doma prohrál v základní části jen čtyřikrát.

Oklahoma City se oklepala z porážky s Clevelandem a vrátila se na vítěznou vlnu, když přehrála New York 126:101. Shai Gilgeous-Alexander k tomu pomohl 39 body, navíc měl výraznou podporu v Isaiahovi Joeovi, který dal z pozice náhradníka 31 bodů.

Dobrou formu potvrdila také Indiana, která zvítězila 108:96 nad Golden State a uspěla popáté za sebou. Tyrese Haliburton a Pascal Siakam se do statistik zapsali shodně 25 body.

New Orleans zvítězilo teprve potřetí za poslední měsíc, když v duelu dvou oslabených týmů zdolalo Philadelphii 123:115. C.J. McCollum přispěl k výhře 38 body.

Nejlepším střelcem pátečních zápasů byl Janis Adetokunbo, který 41 body a 14 doskoky dotáhl Milwaukee k výhře 109:106 v Orlandu. Magic nepomohl ani návrat Paula Banchera do sestavy poprvé od říjnového zranění, i když hned nastřílel 34 bodů. Adetokunbovi pomohl 29 body Damian Lillard. V koncovce Bucks trefovali trestné hody, zatímco soupeř tři trestné hody v poslední minutě zahodil.

Výsledky NBA: Indiana - Golden State 108:96, Orlando - Milwaukee 106:109, Philadelphia - New Orleans 115:123, Boston - Sacramento 97:114, New York - Oklahoma City 101:126, Chicago - Washington 138:105, Denver - Brooklyn 124:105.