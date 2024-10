Úplně hororový závěr sezony pro Yankees, komentuje triumf Dodgers ve Světové sérii expert Chlup

Baseballisté Los Angeles Dodgers jsou poosmé šampiony MLB, Světovou sérii vyhráli poprvé od roku 2020. Nejúspěšnější klub historie New York Yankees porazili v pátém finále 7:6, ačkoli po čtyřech směnách prohrávali 0:5. „Udělali tři chyby, které vedly k tomu, že Dodgers dokázali vyrovnat a v dalších směnách přidali rozhodující dva body,“ komentoval vyústění série ve vysílání Radiožurnálu Sport baseballový trenér a expert Vladimír Chlup. Praha 11:22 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseballisté Los Angeles Dodgers jsou poosmé šampiony MLB, Světovou sérii vyhráli poprvé od roku 2020 | Zdroj: Reuters

Vladimíre, poslední zápas série se hrál v New Yorku. Proč byly úvodní zápasy Světové série v Los Angeles a pak za sebou v New Yorku?

Každá sedmizápasová série play-off se hraje formátem 2-3-2 a o tom, kdo má právo hrát první a poslední sedmý zápas doma rozhoduje lepší bilance v základní části. A to měli letos Dodgers.

Tři zápasy ve třech dnech, to ale musí být docela velký záhul? Marodka Dodgers i Yankees byla celkem početná.

Největší záhul dostávají nadhazovači. Většinou mají mezi jednotlivými starty čtyři dny pauzu, ale letošní ročník byl specifický, protože ani jeden tým neměl tak dobrého startéra, takže musel sahat do rezervy a už to na nich bylo koncem série znát.

New York Yankees sahali po tom, že by vyhráli druhý zápas v sérii, když ve třetí směně vyšponovali náskok na 5:0. Co se pak stalo?

Úplně hororový závěr sezony pro Yankees, kteří si vybojovali v prvních třech směnách luxusní náskok. Probudila se i jejich hvězda Aaron Judge, ten dvoubodovým homerunem otevřel skóre. Stav 5:0 platil až do páté směny, kdy startér Yankees teprve tehdy dovolil první úspěšný odpal soupeři a najednou se celá obrana včetně Aarona Judge ve vnějším poli sesypala. Udělali tři chyby, které vedly k tomu, že Dodgers dokázali vyrovnat a v dalších směnách přidali rozhodující dva body, na které Yankees reagovali už jen jedním bodem.

Na tuto sérii se poutalo i jako na souboj Aarona Judge a Shoheiem Ohtanim, Byl to souboj těchto dvou mužů?

Zcela překvapivě nebyl. Všichni sázeli na to, že oba hráči jednoznačně vyhrají titul nejužitečnějšího hráče ligy. Jak Aaron Judge v Americké, tak Shohei Ohtani v Národní lize, ale ani jednomu se finále nepovedlo. Judge se prvními třemi zápasy protrápil, Ohtani byl o něco lepší, ale ve třetím zápase si nešťastně částečně vykloubil rameno a ve zbývajících zápasech to bylo znát.

Jací hráči byli tedy těmi nejvýraznějšími? Byl to Freddie Freeman?

Freeman je pálkař, který překonal letitý rekord v počtu homerunů v zápasech Světové série za sebou. Slavil titul v roce 2021 s Atlantou, pak přestoupil do Los Angeles a závěr sezony mu vyloženě vyšel. Rozhodoval prvním homerunem v sérii zápas číslo jedna, kdy zařídil v nastavené směně vítězství Dodgers a v těch dalších zápasech zařídil vedení týmu, který už pak tým nepustil. Zcela jednoznačně dostal po právu cenu nejužitečnějšího hráče série.

Nadhazovačem byl Walker Buehler, který vyhrál svůj start číslo tři. V počátečních sériích play-off se mu moc nedařilo, ale ve Světové sérii zaházel perfektně v dnešním zápasem vylezl z bullpenu jako poslední nadhazovač a zápas úspěšně zavřel.

Dá se říct, že těch 700 milionů dolarů za Ohtaniho bylo dobře utracené peníze?

Ještě před tím, než se do Světové série dostal, tak Dodgers hlásili, že se jim to marketingově vyplatilo, protože zájem fanoušků z Japonska, co se týče nákupu dresů, triček, mikin a čepic, tak samo stačilo na to, že se kontrakt vyplatil.

Shoei strávil předcházející léta v Los Angeles Angeles, kde odehrál 865 zápasů, aniž by se dostal do play-off. Nyní může při svém prvním startu ve Světové sérii slavit. Stává se navíc jedním z mála hráčů, který vyhrál japonskou ligu, americké lize a na World Baseball Classic.

Jak se bere v baseballu fakt, že tým neslaví vítězství konečný triumf doma?

To se nedá nic dělat, tak je to zkrátka nalosováno. Velkou výhodou pro Dodgers je, že v roce 2020 to byl podivný formát, protože liga byla zkrácená kvůli covidu, hrálo se jen 50 zápasů základní části, do play-off postupovalo více týmu a Světová série se hrála na neutrální půdě v Texasu bez diváků. Dodgers teď konečně vyhráli poctivě celou sezonu a rozhodně budou v dalších dnech slavit v Los Angeles před velkou parádou.

Když skončila Světová série, tak na co se mohou fanoušci těšit dál?

Ve čtvrtek česká reprezentace přistála na Taiwanu, kde o víkendu v rámci přípravy sehraje dva zápasy na krásném novém stadionu. Pak se přesune do Japonska, kde vyzve Japonsko. Reprezentaci tak čekají čtyři zápasy před vynikající kulisou. V Japonsku chodí na zápas okolo 30 tisíc diváků a Češi si tak připomenou své slavné vystoupení na WBC v roce 2023 a teprve pak se sezona uzavře.