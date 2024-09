Lezec Ondra Světový pohár v Praze zahájil úspěšně, v kvalifikaci zvládl dokončit čtyři bouldery z pěti

Sportovní lezec Adam Ondra je na domácím Světovém poháru v boulderingu blízko postupu do semifinále. V kvalifikaci na pražské Letné zdolal čtyři z pěti boulderů, jen na posledním nezapsal ani bod a v sobotu by mezi dvaceti nejlepšími neměl chybět. Praha 13:43 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: Profimedia

Jak byste popsal váš výkon?

Poslední boulder byl hodně těžký, jen Sorato Anraku to zvládl, ale já byl blízko. Jeho považuji za mistra v tomto typu lezení. Já jsem spokojený a očekávám, že na podobném místě zůstanu i v semifinále. Chci jít někdy v půlce, jít jako poslední není úplně příjemné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Radiožurnálu Sport s Adamem Ondrou

Závěrečný boulder byl jistě dost odlišný. Dalo se tam udělat něco jinak?

Upřímně nevím, jak to stavitelé mysleli. Byla to taková hádanka a já to určitě zkoušel tak, jak to pořadatelé nemysleli. Ale byl jsem blízko. Člověk na to musí být vysoký a měl jsem to řešit více technicky.

Většina favoritů leze v popředí startovní listiny. Asi nepochybujete o tom, že se finální dvacítky dostanete, že?

Myslím, že kdyby někdo vylezl všech pět boulderů, tak bych byl spíše překvapený. Může se ale stát cokoliv. Čtyři z pěti je docela dobrý výsledek a mělo by to stačit. Nervozitu ze sledování výsledků už nemám a v kvalifikační skupině je mi jedno, jestli budu třetí nebo devátý. Tedy nechtěl jsem skončit dvacátý, tedy poslední postupují, protože nechci jít poslední, to by před domácími fanoušky ještě větší tlak. Jít do závodu přibližně v polovině je ideální.