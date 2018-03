23. 10. 2016 |Kateřina Golasovská |Hudba

Anglická alternativní kapela vystoupila v sobotu večer již po šesté v Česku. I když byla na vrcholu kariéry v 80. letech, její sláva neklesá. To potvrzuje i fakt, že se na The Cure přišlo do O2 arény podívat přes 14 tisíc lidí takřka všech věkových kategorií.