První na světě na Muču Kiš. Karty jsme neměli dobře rozdané, prozrazují horolezci Hák a Groh

Horolezci Zdeněk Hák a Radoslav Groh spolu s Jaroslavem Bánským jako první na světě vystoupili na nejvyšší dosud nezdolanou horu Muču Kiš (7480 m) v pohoří Karákorám v Pákistánu. „Muču Kiš je náročný na fyzičku, ze základního tábora na vrchol je to 20 kilometrů s převýšením skoro 4000 metrů," vysvětluje Hák v pořadu Radiožurnálu Host Lucie Výborné. „Karty jsme neměli dobře rozdané," dodává Groh. Host Lucie Výborné Praha 0:10 19. července 2024

Co znamená název hory Muču Kiš?

Zdeněk Hák: Ptali jsme se místních a bylo nám řečeno, že nic relevantního, že se jedná o místní zkomoleninu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kvůli rychlosti jsme lezli bez lana, které by nás pojilo dohromady. Kdyby se něco stalo, tak druhý stejně není schopný pomoct, vysvětluje Zdeněk Hák

Jak se dozvím, která je aktuálně nejvyšší nezdolaná hora na světě?

Radoslav Groh: Žádný itinerář není, o Muču Kiš jsme věděli delší dobu.

ZH: Náhodou jsem se dostal k výběru pěti nejvyšších hor, nějaký seznam jsem viděl, těžko říct, co už je a není slezeno, a druhá věc je, co je a není povolené. Jsou i vyšší hory, které nejsou slezené, ale člověk na ně nedostane permit, a to zejména z náboženských důvodů, to ctíme.

Podle čeho si hory vybíráte?

RG: Pro mě musí být hora výzva, co se týče horolezectví, aby měl výstup nějaký příběh nebo zápletku, a samozřejmě hraje roli i estetika.

Jak si vybrat spoluhorolezce do zóny smrti?

RG: Tahle volba je naprosto klíčová. U nás je důležité to, že se známe delší dobu, Zdenda mě přivedl k serióznějšímu alpinismu a s Jardou jsem lyžoval, takže vím, že jsou to borci, na které se můžu spolehnout.

A vím, že se na ně můžu spolehnout, i když zvoní hora hodně nahlas – když se nám technicky, ani fyzicky nedaří, tak neuvadneme a neupadáme na mysli. Speciálně na Muču Kiš jsme karty neměli dobře rozdané, nebyli jsme dobře aklimatizovaní, podmínky na stěně nebyly optimální, permanentně jsme se potýkali se zdravotními problémy, ale říkali jsme si, že když už jsme tam z Krkonoš dojeli, tak se domů otočíme až na vrcholu.

Chybělo vám při výstupu něco? Kolik kilo máte?

ZH: Snažili jsme se být co nejlehčí, takže věcí na naše osobní jištění jsme si nevzali moc, vzali jsme si jednu skobu, a tu jsme ztratili v první délce. Skalních úseků bylo relativně málo. Je třeba mít nejdůležitější věci, jako je stan, vařič, kartuše a jídlo. To člověk nezapomene vzít. Jídlo většinou i zbyde, protože s přibývající nadmořskou výškou se hlavně pije.

RG: Zásoby nakonec zůstaly, jak se říká: nežral nám pes.

Čím vás hory přitahují?

ZH: Já hory vnímám jako prostředek pro svoji vlastní meditaci a pro radost z pohybu. Miluji pohyb v horách, dělají mi dobře jednotlivé horolezecké sekvence, mám rád bytí v přítomném okamžiku, kde není prostor na nic jiného. Soustředíš se na jeden nebo dva úkony, není prostor myslet na zbytečnosti okolo, takže je to perfektní reset hlavy.

RG: Asi nejvíc zbožňuju divokost a absenci organizovanosti.

Co je na vrcholu?

ZH: Hlavně sníh a hodně místa. Tady bych chtěl zdůraznit roli Jardy Bánského, který na tom byl celou expedici zdravotně nejlépe a poslední den produpal on, my jsme se jen vezli. Takže byl na vrcholu první, i když nechtěl.

RG: Pro nás bylo nejdůležitější vidět, že jsme na nejvyšším místě, užívali jsme si pohled pod sebe a kolem. A také jsme viděli hřeben, který nás čeká při cestě zpátky do základního tábora.

Jak daleko se dostal Tomáš Galásek, který vás natáčel a chystá o expedici film?

ZH: Tomáš nechce být zapsán v žádných grafech, které se při výstupech dělají, ale dostal se do základního tábora. Odtud se dalo vylézt na protější murénu a z ní on viděl velkou část výstupu, asi tři dny nás fotil z toho traverzu. Těšíme se, co z toho vznikne.

