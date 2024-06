Soud v New Yorku odmítl řešit údajnou špionáž v NBA, vedení Knicks se rozhodnutí nelíbí

Newyorčané tvrdí, že jejich bývalý zaměstnanec předal více než 3000 video a datových souborů kanadskému klubu, který ho loni v létě zaměstnal a důvěrné informace využíval.

„Špionem“ byl podle Knicks Ikechukwu Azotam, jenž pro tým z Madison Square Garden pracoval v letech 2020-2023.

„Raptors jsou potěšeni, že soud souhlasil s tím, že by to měla vyřešit NBA, o které jsme tvrdili, že je tím správným fórem pro takovéto spory,“ řekl agentuře Reuters mluvčí torontského klubu. „Doufáme, že díky tomu záležitost dospěje k brzkému vyřešení,“ dodal.

Vedení Knicks se rozhodnutí soudkyně nelíbí. „Stali jsme se obětí krádeže důvěrných spisů. Šlo o jasné porušení trestního a občanského práva. Nadále vyhodnocujeme naše právní možnosti,“ uvedl mluvčí klubu.

„Nemyslíme si, že je vhodné, aby komisionář NBA rozhodoval v záležitosti týkající se svého šéfa, předsedy NBA, a jeho týmu,“ dodal mluvčí s odkazem na Larryho Tanenbauma, který je v čele Rady guvernérů NBA a společnosti Maple Leaf Sport a Entertainment, jež vlastní Raptors. Vedení NBA se zatím nevyjádřilo.

