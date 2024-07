Girmay slaví na Tour etapový hattrick, ve žlutém se stále drží Pogačar. Po pádu ztratil Roglič

Celkově dál vede Slovinec Tadej Pogačar, který má náskok 66 sekund před Belgičanem Remcem Evenepoelem. Třetí je vítěz předchozích dvou ročníků Dán Jonas Vingegaard s odstupem 74 sekund.

O čtvrté místo v průběžném pořadí přišel Slovinec Primož Roglič, kterého potkal v závěru etapy další pád. Trojnásobný vítěz Vuelty a šampion loňského Gira d'Italia klesl na šestou příčku, za Pogačarem zaostává o 4:42 minuty.

This was how Roglic's crash happened. Lutsenko was probably looking behind and hit the traffic island, falling on the other side of the road. Some riders managed to avoid him but not Rogla...he went down hard. #TdF2024 pic.twitter.com/WSc6zKtkeS