V Paříži skončily paralympijské hry. Na slavnostním zakončení nesl českou vlajku plavec Kratochvíl

V Paříži v neděli skončily XVII. paralympijské hry. Po jedenácti dnech je uzavřel slavnostní ceremoniál na Stade de France, při kterém francouzští pořadatelé předali paralympijskou vlajku kolegům z Los Angeles. Předseda Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons v závěrečném projevu označil pařížské hry za nejvelkolepější v historii. Vlajku českého týmu přinesl na deštěm zkrápěnou plochu stadionu trojnásobný medailista David Kratochvíl. Paříž 22:24 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na slavnostvím zakončení předala Paříž paralympijskou štafetu Los Angeles | Foto: Stephanie Lecocq | Zdroj: Reuters

Role vlajkonoše se šestnáctiletý nevidomý plavec ujal jako nejúspěšnější sportovec výpravy. V Paříži proměnil v medaili polovinu svých startů. Získal kompletní sbírku a od druhého bronzu jej v sobotu dělila jediná setina.

„Je to super pocit. Být vlajkonošem české výpravy na paralympiádě je čest. Zasloužili by si to všichni ostatní čeští sportovci, ale jsem strašně šťastný, že to můžu být zrovna já,“ uvedl Kratochvíl v tiskové zprávě Českého paralympijského výboru.

16 letý nevidomý plavec David Kratochvíl zazářil na pařížské paralympiádě a vybojoval tři medaile. Při závěrečném ceremoniálu paralympiády nesl českou vlajku. Vedle něj jeho otec Jiří, který nechyběl na žádném Davidově závodu.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @RadiozurnalS pic.twitter.com/2ZHCSQhjmn — Martin Balucha (@MartinBalucha) September 8, 2024

Osm českých medailí

Čeští sportovci vybojovali na paralympiádě osm medailí - jednu zlatou, čtyři stříbrné a tři bronzové. Vedle Kratochvíla se o ně postarali stolní tenista Tomáš Suchánek, lukostřelci Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský a Tereza Brandtlová a plavec Arnošt Petráček. V hodnocení zemí Česko obsadilo 53. místo.

Nejúspěšnější výpravou byli s 220 cennými kovy (94-76-50) Číňané. Pořadí národů na letních hrách ovládli pošesté za sebou a měli ve svém středu i nejdekorovanější sportovkyni pařížské paralympiády plavkyni Ťiang Jü-jen, sedminásobnou zlatou medailistku. Celkem se v Paříži rozdělilo 549 sad medailí a bojovalo o ně 4 400 sportovců ze 169 výprav.