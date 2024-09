V současné konkurenci má bronz cenu zlata. Jsem rád, že jsem nevytuhnul, říká plavec Petráček

Česká paralympijská výprava má v Paříži osmou medaili. Je bronzová a získal ji na padesátimetrové trati mezi znakaři Arnošt Petráček. V rozhovoru po závodě prozradil, kam půjde medaili oslavit, nebo také to, jestli se chystá na paralympiádu do Los Angeles. Rozhovor Paříž 21:22 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bronzový plavec Arnošt Petrášek (vlevo) | Foto: François-Xavier MARIT / AFP | Zdroj: Profimedia

Třetí místo z Paříže znamená, že doplňujete vaši medailovou sbírku z Ria a z Tokia. V Riu jste získal zlato, v Tokiu stříbro. Jak jste spokojený s bronzovou medailí?

Jsem šťastný. S ohledem na konkurenci, která tady je, a celkově na situaci, ve které jsem se připravoval, má bronzová medaile hodnotu zlata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bronzovým plavcem Arnoštem Petráčkem

Po celou dobu závodu jste se držel na prvních příčkách, jak se to vnímal, jak se vám plavalo?

Úplně jsem to neviděl, protože jsem koukal doprava. Ale jinak se mi závod jel parádně, jsem strašně rád, že jsem ho mohl odjet od začátku do konce, že jsem nevytuhnul. Chtěl jsem si závod užít a to se splnilo.

V hledišti bylo hodně českých vlajek, některé dokonce s vaším jménem. Měl jste velkou podporu, jaké budou oslavy?

Bronzovou medaili jdeme oslavit do hospody. Do Česka se vracíme v pondělí 9. září, kde budou další oslavy s partnery a těmi, kteří mě podporují.

Chtěl byste závodit za čtyři roky na paralympiádě v Los Angeles?

Určitě. Pokud mi to zdraví dovolí a sejdou se okolnosti, tak za mě ano. Není to jen o tom, že mě bazén a voda pořád baví, ale je to i o tom, že mám velkou podporu v týmu, navzájem si pomáháme, jsme skvělí parťáci, máme skvělé trenéry. To je hlavní důvod, proč chci pokračovat dál. Takže se těším na další čtyři roky a věřím, že se podíváme do Los Angeles.

Arnošt Petráček to dokázal! Zkompletoval medailovou sbírku z paralympiád. Po zlatu z Ria a stříbru z Tokia vybojoval v Paříži bronz na trati 50m znak.@iROZHLAScz @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @RadiozurnalS pic.twitter.com/rb29bDgR2m — Martin Balucha (@MartinBalucha) September 7, 2024