Je to splněný sen, říká volejbalista Moník, který díky změně postu hraje na mistrovství Evropy

„Je to splněný sen, kvůli tomuhle jsem to začal dělat. Teda ne zrovna kvůli tomuhle, samozřejmě jsem to začal dělat kvůli tomu, že mě to bavilo. Ale cíle a sny byly samozřejmě vedeny k reprezentaci, k tomu, aby se člověk dostal na jakékoliv mistrovství,“ říká libero české reprezentace Milan Moník.

Tohle jméno není volejbalových fanouškům neznámé. Dlouhá léta hrál v extralize, ale na úplně jiném postu. Od mládí smečoval a snažil se prosadit jako útočí hráč.

„Byl jsem mladý, na smeči mě to bavilo. Pořád jsem si říkal, že hraju českou extraligu, takže na to mám. Ale jsem za to rozhodnutí rád, hlavně díky Petru Klárovi a Milanu Fortuníkovi, kteří mi nabídli post libera na Kladně. Tam byl velký zlom, protože jsem si po angažmá v Benátkách říkal, že to není úplně ono a že bych měl udělat nějakou změnu. Jsem rád, že to skončilo takhle a že jsem teď tady,“ říká Moník.

Před dvěma roky nabídli kladenští trenéři Moníkovi smlouvu, ale oznámili mu, že s ním do týmu počítají jako s liberem. Je to podobné, jako kdyby za zkušeným fotbalovým útočníkem přišel kouč jiného týmu, nabídl mu přestup, ale s tím, že v novém angažmá půjde do branky. Moník musel takřka ve třiceti letech měnit dlouholeté návyky.

„Post libera je samozřejmě něco úplně jiného. Člověk tam může pomoct týmu jedině v poli hecováním, organizováním obrany. Na smeči člověk smečuje, blokuje, podává, může rozhodnout zápas jakoukoliv z těchto vlastností. Dřív jsem byl dost výbušný tím, že jsem byl na smeči. Na nový post bylo potřeba se zklidnit. Tu první sezonu to bylo těžké,“ vysvětluje Moník.

Ale Milan Moník to zvládl a to tak dobře, že hned po sezoně ho oslovili reprezentační trenéři a někdejší smečař si splnil sen nejen sobě, ale i svému nejbližšímu okolí. Na první Moníkův zápas v národním týmu se přišli podívat rodiče i děda. Všichni bývalí volejbalisté, kteří Milana na kurt jako dítě přivedli.

„Byli pyšní. Loni na Fina Four mi přišlo, že tam i brečeli, když jsme postoupili do finále. Myslím, že jsou na mně hodně pyšní,“ říká Moník.

A pyšnit se mohou ještě víc. Milan Moník teď bojuje na mistrovství Evropy, kde si nikdo z jeho předků nikdy nezahrál.